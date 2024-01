Tunuyán: los precios de las entradas para el Festival de la Tonada y Vendimia

“Para acceder al predio, el precio de la entrada a nuestra vendimia departamental siempre ha sido un alimento no perecedero y en esta ocasión será igual. La idea es un alimento no perecedero sea por persona porque nos viene muy bien para poder ayudar a la gente que por ahí nos necesita en el departamento. Por ahí no dimensionamos que significa mucho, pedimos, por favor, que colabore con eso”, sumó.

Más detalles en este video: