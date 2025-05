Mauricio Dayub celebra en Tunuyán la función 800 de El Equilibrista

"Estoy encantado de que esta función número 800 no se haga en Capital, sino en una ciudad como Tunuyán, donde el teatro no siempre llega”, expresó Dayub. “Es una celebración nacional en una ciudad del interior. Y eso me emociona”.

01.jpg

El Equilibrista ha recorrido más de 50 ciudades y seis países. Ha sido visto por más de 400.000 personas. Fue distinguida con el Premio ACE de Oro y la Estrella de Mar de Oro, y se mantiene en cartel desde hace siete años consecutivos en Buenos Aires, mientras gira por todo el país cada fin de semana.

“La historia que narro parte de un secreto familiar que descubrí viajando al pueblo de mis abuelos. Una historia sencilla, de gente anónima, que sin embargo conmovió a miles. Porque, de alguna manera, termina siendo la historia de todos. Eso me conmueve y me compromete”, explicó el actor.

Entre la risa y la emoción

Dayub describe El Equilibrista como “teatro con garantía”: si el espectador no queda satisfecho, se le devuelve el valor de la entrada. Aunque, aclara, nunca tuvo que hacerlo.

“El espectáculo logra algo difícil: que la gente se ría y se emocione al mismo tiempo. Me dicen ‘nos llevó del precipicio de la risa al de la emoción’. Y eso es lo que hace que vuelvan. Padres que traen a sus hijos. Hijos que vuelven con los abuelos. Pocas veces me pasó que el mismo espectador quiera ver tres veces una obra”.

Con una puesta escénica que apela a la imaginación del espectador más que a lo explícito, la obra propone un viaje lúdico, emocional y profundamente humano. “Una espectadora me dijo: Usted con este espectáculo nos humaniza. Y aunque todos lo somos, entendí lo que quiso decir. En tiempos de frialdad, el arte nos devuelve algo esencial”, agregó.

Será una función con sorpresas

La presentación en Tunuyán será una verdadera fiesta. Habrá un brindis con la bodega El Equilibrista, creada por Juan Ubaldini, amigo personal del actor y seguidor del espectáculo desde su estreno. También habrá invitados especiales que formarán parte del festejo, en lo que se anticipa como una velada memorable.

“Para mí, el teatro es una experiencia compartida. Y cuando uno conecta con el espectador, se produce algo que no se olvida. En un país donde siempre tenemos que buscarle la vuelta a todo, el público argentino sigue eligiendo el arte. Y eso es lo más esperanzador que me llevo de estos años”, cerró Dayub.