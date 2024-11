Marcos Calvente expuso el modelo de drenajes urbanos de Guaymallén, en Barcelona

El intendente del departamento de Guaymallén Marcos Calvente expuso en la Expo World Congress, un foro que se realiza en Barcelona, España y reúne a destacados líderes, académicos, empresas y expertos de todo el mundo, quienes abordan soluciones innovadoras a los desafíos urbanos actuales, tales como la transformación digital y la sustentabilidad. Calvente fue parte del panel «Unlocking the potential of Smart cities in Latam» (Liberar el potencial de las ciudades inteligentes en Latinoamérica), junto a otros nueve expositores. Calvente fue el único de Argentina en el panel.