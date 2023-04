Las obras que se ejecutan en San Rafael que inició Omar Félix en el Congreso

“ No es fácil lo que logramos, porque en el Congreso cada legislador tiene un objetivo pensando en el territorio al que representa . Pero a base de mucho esfuerzo y discusión, conseguimos obras indispensables para San Rafael”, sostuvo Omar.

En los próximos días iniciarán las obras de ampliación de la terminal de pasajeros, que de 850 metros cuadrados pasará a tener 1.850 metros cuadrados.

Conexión al Gasoducto GasAndes

Esta obra permitirá que cerca de 30.000 hogares, fábricas e industrias de San Rafael y General Alvear puedan acceder al gas natural. Mejora la calidad de vida de miles de familias y le abre la puerta al desarrollo regional, gracias a establecimientos fabriles e industriales que podrán radicarse en nuestra zona.

La obra empezó sobre la ruta nacional 143 (camino a Mendoza), siguió por Las Vírgenes (Las Paredes) y ahora avanza en la Ciudad camino a inmediaciones de la plaza España, donde tendrá su destino final.

gasoducto San Rafael Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Colector Norte

El colector norte es una inversión clave en materia de saneamiento y que aumentará notablemente el acceso a las cloacas de miles de familias que aún no tienen ese servicio. Gracias a esa obra ya concluida por el municipio, podrán ejecutarse miles de conexiones domiciliarias, trabajo que también fue gestionado por el intendente Emir Félix en una reciente firma de convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa).

Esto beneficiará a hogares de la zona norte de Ciudad y un gran sector de Las Paredes. Una vez que se avance con las conexiones, llegará el asfalto para darle más valor estético a los barrios beneficiados por dichas obras de saneamiento.

Nuevos desafíos

“No es común que un municipio realice obras de esta dimensión. Pero las logramos por la decisión de un equipo de gobierno que no se detuvo ante ningún obstáculo. Ese camino por el que hemos logrado transformar San Rafael, tiene muchos más objetivos por delante. Cuando me tocó ser intendente nos trazamos varias metas y las cumplimos, las redobló Emir en su gestión y ahora vendrán muchas más, no tengo dudas”, concluyó Félix.