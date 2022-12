La necesidad de que todos se sumen a la actividad turística

El empresario remarcó el tema al decir que “una ciudad turística”, como Malargüe, “tiene que estar abierta, debemos adaptarnos” y entender que “ya no interesa domingos y feriados, lo que importa es atender a la gente que nos visita”.

En su análisis, Víctor Arce considera que “nos falta mucho, por ejemplo cuando se va a cualquier lugar turístico de la Argentina” la ocasión en la que se trabaja es en domingos y feriados, por lo tanto debemos hacer esa conciencia, que cuesta porque estamos acostumbrados al petróleo y otras actividades”, agregando que ese cambio es necesario porque “nos está yendo muy bien con el turismo, vamos a tener que hacer todo lo posible para que sea una ciudad turística y atender al turista como corresponde”, resaltó.

El empresario citó “un fin de semana largo no tenemos un taller de turno por ejemplo, no tenemos gomería” disponibles esos día, algo en que desde la Dirección de Turismo local y la Cámara de Comercio trabajan, logrando que al menos un pequeño grupo de prestadores de estos servicios se acoplen con guardias o turneros disponibles, aun que no abran su talleres, pero si garantizar la asistencia ante una emergencia.