27 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza invita a disfrutar de un día integral en la bodega

La actividad se realizará el jueves 2 de abril, con salida desde la explanada de la Municipalidad de Mendoza.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y turistas a participar el jueves 2 de abril, a partir de las 9:00, de una propuesta que combina naturaleza, bienestar y enología: “Día de Campo en Bodega Los Haroldos”, en el departamento de General San Martín.

La jornada está pensada para reconectar con lo esencial, disfrutando de los paisajes vitivinícolas y la tranquilidad del entorno. La salida será desde la explanada municipal, desde donde partirá el grupo hacia la bodega para vivir una experiencia integral.

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Yoga, naturaleza y bienestar

El programa incluye una sesión de yoga orientada a equilibrar cuerpo y mente, promoviendo la conexión con la naturaleza y el movimiento consciente. A lo largo del día, los participantes podrán disfrutar de un espacio de calma y renovación, ideal para quienes buscan un respiro del ritmo cotidiano.

Experiencia en gastronomía y enología

La propuesta también contempla una experiencia gastronómica y enológica con charcutería gourmet, empanadas, postre y vino. Además, se realizará una visita guiada por la bodega, con degustación de cinco etiquetas, permitiendo conocer la identidad y el proceso de elaboración de sus vinos. El menú incluye opciones sin TACC y vegetarianas, adaptadas a diferentes necesidades.

Las entradas tienen un valor de $41.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb.

Con esta actividad, la Municipalidad ofrece una invitación ideal para disfrutar de una jornada diferente en General San Martín, combinando bienestar, sabores y el encanto del mundo del vino.

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