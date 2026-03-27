La Municipalidad de Mendoza invita a disfrutar de un día integral en la bodega

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y turistas a participar el jueves 2 de abril, a partir de las 9:00, de una propuesta que combina naturaleza, bienestar y enología: “Día de Campo en Bodega Los Haroldos”, en el departamento de General San Martín.

La jornada está pensada para reconectar con lo esencial, disfrutando de los paisajes vitivinícolas y la tranquilidad del entorno. La salida será desde la explanada municipal, desde donde partirá el grupo hacia la bodega para vivir una experiencia integral.

Yoga, naturaleza y bienestar El programa incluye una sesión de yoga orientada a equilibrar cuerpo y mente, promoviendo la conexión con la naturaleza y el movimiento consciente. A lo largo del día, los participantes podrán disfrutar de un espacio de calma y renovación, ideal para quienes buscan un respiro del ritmo cotidiano.

Experiencia en gastronomía y enología La propuesta también contempla una experiencia gastronómica y enológica con charcutería gourmet, empanadas, postre y vino. Además, se realizará una visita guiada por la bodega, con degustación de cinco etiquetas, permitiendo conocer la identidad y el proceso de elaboración de sus vinos. El menú incluye opciones sin TACC y vegetarianas, adaptadas a diferentes necesidades.

Las entradas tienen un valor de $41.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb. Con esta actividad, la Municipalidad ofrece una invitación ideal para disfrutar de una jornada diferente en General San Martín, combinando bienestar, sabores y el encanto del mundo del vino.