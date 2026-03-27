La Municipalidad de Mendoza invita a disfrutar de un día integral en la bodega

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos y turistas a participar el jueves 2 de abril, a partir de las 9:00, de una propuesta que combina naturaleza, bienestar y enología: “Día de Campo en Bodega Los Haroldos”, en el departamento de General San Martín.
La jornada está pensada para reconectar con lo esencial, disfrutando de los paisajes vitivinícolas y la tranquilidad del entorno. La salida será desde la explanada municipal, desde donde partirá el grupo hacia la bodega para vivir una experiencia integral.
El programa incluye una sesión de yoga orientada a equilibrar cuerpo y mente, promoviendo la conexión con la naturaleza y el movimiento consciente. A lo largo del día, los participantes podrán disfrutar de un espacio de calma y renovación, ideal para quienes buscan un respiro del ritmo cotidiano.
Experiencia en gastronomía y enología
La propuesta también contempla una experiencia gastronómica y enológica con charcutería gourmet, empanadas, postre y vino. Además, se realizará una visita guiada por la bodega, con degustación de cinco etiquetas, permitiendo conocer la identidad y el proceso de elaboración de sus vinos. El menú incluye opciones sin TACC y vegetarianas, adaptadas a diferentes necesidades.
Las entradas tienen un valor de $41.000 y pueden adquirirse a través de la plataforma EntradaWeb.
Con esta actividad, la Municipalidad ofrece una invitación ideal para disfrutar de una jornada diferente en General San Martín, combinando bienestar, sabores y el encanto del mundo del vino.