La historia detrás de la foto viral de la tormenta: "Mami, no me quiero morir"

Noticiero Andino dialogó con la dueña de hogar, Gabriela, quien relató que en ese dormitorio duerme su padre, de 86 años, quien minutos antes había estado reposando en el lugar, por lo que se salvó de milagro.

“Por su edad, vive la mayoría del tiempo acostado. Por suerte en ese momento estaba en su reposera, sino (la rama) lo hubiera partido al medio”, aseveró la vecina de Real del Padre, aún conmocionada por el episodio que vivió su familia.

Respecto al traumático momento, la mujer relató que escuchó una explosión en la casa de su padre y temió lo peor. Al ingresar no podía creer lo que veía: una rama incrustada en la cama.

La crudeza de la tormenta en San Rafael: el relato en primera persona

Gabriela reside con sus hijos en la casa de en frente de su progenitor. En su vivienda también sufrió daños más que considerables. El inmueble padeció la voladura del techo en plena tormenta, por lo que contabilizó pérdidas en el interior, principalmente en los dormitorios. Además, varios vidrios de las ventanas explotaron por las precipitaciones y el viento.

El detalle: San Rafael - Árboles caídos: 80 - Voladuras de techo: 20 - Sin suministro eléctrico: 1.400 usuarios - Total: 1.500 novedades San Carlos - Árboles caídos: 15 - Árboles caídos sobre viviendas: 2 - Postes caídos: 2 - Total: 19 novedades Santa Rosa - Ramas caídas: 30 - Total: 30 novedades La Paz - "Se encuentran trabajando", indicaron desde el organismo. El intendente Ubieta informó que los árboles caídos superan los 300 ejemplares.

“No lo esperábamos. Se nubló, pensamos que sería una tormenta normal, pero vino viento fuerte. En mi casa se voló el techo completo. Mi hijo me decía ‘Mami, no me quiero morir’. Fueron pocos minutos, pero se sintió eterno ”, resumió.