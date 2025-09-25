La crisis golpea al campo mendocino: productores venden a pérdida y piden auxilio

Emergencia solicitan los productores del campo mendocino.

Si bien, algunos sobreviven accediendo a créditos que ofrece el Gobierno de la Provincia, expresaron que la situación es crítica y necesita de la declaración de la emergencia por parte del Gobierno Nacional. Por otro lado, aconsejaron a los mendocinos aprovechar los bajos precios de los productos durante la primavera.

Omar Carrasco, de la Unión Frutihortícola dialogó con Noticiero Andino y agregó: "Para el productor está bastante complicado, porque los costos de producción son mucho más elevados que los de venta, entonces se está trabajando a pérdida en varios artículos. Dentro de toda la cadena el que más está perdiendo es justamente el productor. Además, el poder adquisitivo de la gente ha caído bastante, algunos de los productores buscan algún crédito para volver a plantar para seguir trabajando".

