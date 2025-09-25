Crisis frutihortícola en Mendoza

La crisis golpea al campo mendocino: productores venden a pérdida y piden auxilio

Con el consumo en baja y los costos en alza, desde la Unión Frutihortícola señalaron que el sector del campo atraviesa uno de sus peores momentos.

Emergencia solicitan los productores del campo mendocino.

Por Sitio Andino Departamentales

La crisis en el sector productivo de la provincia de Mendoza alcanza niveles extremos en el campo, según la Unión Frutihortícola. Es que ante la baja en el consumo, los precios cayeron en un 100% en algunos casos y los costos de mantenimiento siguen altos y en aumento.

Si bien, algunos sobreviven accediendo a créditos que ofrece el Gobierno de la Provincia, expresaron que la situación es crítica y necesita de la declaración de la emergencia por parte del Gobierno Nacional. Por otro lado, aconsejaron a los mendocinos aprovechar los bajos precios de los productos durante la primavera.

Omar Carrasco, de la Unión Frutihortícola dialogó con Noticiero Andino y agregó: "Para el productor está bastante complicado, porque los costos de producción son mucho más elevados que los de venta, entonces se está trabajando a pérdida en varios artículos. Dentro de toda la cadena el que más está perdiendo es justamente el productor. Además, el poder adquisitivo de la gente ha caído bastante, algunos de los productores buscan algún crédito para volver a plantar para seguir trabajando".

Emergencia para los productores frutihortícolas, tras la notable baja de consumo

Embed - SAN RAFAEL: PIDEN LA EMERGENCIA PARA PRODUCTORES FRUTIHORTÍCOLAS.

