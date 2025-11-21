La Ciudad presenta una capacitación para impulsar cambios positivos en los entornos laborales

Capacitación en el ECoS.

La Municipalidad de Mendoza, a través del Espacio de Convergencia Social (ECoS), invita a participar del taller de capacitación “De Incluir a Convivir. Prácticas Cotidianas de Liderazgo Consciente”. Se trata de una propuesta organizada por PIZCA-Experiencias Más Humanas, que está destinada a líderes profesionales y referentes del área de recursos humanos. La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, de 17.30 a 20.00 horas, en el espacio municipal citado.

La iniciativa forma parte de las acciones de sensibilización previas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y busca concientizar sobre el valor de la inclusión como motor de transformación cultural dentro de las organizaciones. El objetivo es acompañar a líderes y equipos en la incorporación de herramientas que fomenten entornos laborales más humanos, diversos e inclusivos.

image Capacitación arancelada con inscripción previa El encuentro estará a cargo de Mauricio Bustos, Coach Ontológico Profesional, y combinará exposición conceptual, instancias de diálogo grupal y experiencias vivenciales. A través de esta dinámica, se procurará promover la reflexión y la adopción de prácticas aplicables al día a día en equipos y ámbitos laborales.

La participación es arancelada, con cupos limitados y requiere inscripción previa completando el siguiente formulario al que se accede desde este enlace directo. La dirección donde se desarrollará el encuentro es Avenida Perú 1.530 de Ciudad.