21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Espacios inclusivos

La Ciudad presenta una capacitación para impulsar cambios positivos en los entornos laborales

El taller “De Incluir a Convivir” propone herramientas de liderazgo consciente en el marco de las acciones previas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Capacitación en el ECoS.

Capacitación en el ECoS.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través del Espacio de Convergencia Social (ECoS), invita a participar del taller de capacitación “De Incluir a Convivir. Prácticas Cotidianas de Liderazgo Consciente”. Se trata de una propuesta organizada por PIZCA-Experiencias Más Humanas, que está destinada a líderes profesionales y referentes del área de recursos humanos. La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre, de 17.30 a 20.00 horas, en el espacio municipal citado.

La iniciativa forma parte de las acciones de sensibilización previas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y busca concientizar sobre el valor de la inclusión como motor de transformación cultural dentro de las organizaciones. El objetivo es acompañar a líderes y equipos en la incorporación de herramientas que fomenten entornos laborales más humanos, diversos e inclusivos.

Lee además
Taller de oratoria del municipio de Guaymallén.
Formación en comunicación

Guaymallén inició un taller de oratoria para candidatas vendimiales y personal de Cultura
Manejo de Quejas, capacitación en Guaymallén.
En coordinación con AEHGA

"Manejo de quejas", la nueva capacitación del Municipio de Guaymallén
image

Capacitación arancelada con inscripción previa

El encuentro estará a cargo de Mauricio Bustos, Coach Ontológico Profesional, y combinará exposición conceptual, instancias de diálogo grupal y experiencias vivenciales. A través de esta dinámica, se procurará promover la reflexión y la adopción de prácticas aplicables al día a día en equipos y ámbitos laborales.

La participación es arancelada, con cupos limitados y requiere inscripción previa completando el siguiente formulario al que se accede desde este enlace directo. La dirección donde se desarrollará el encuentro es Avenida Perú 1.530 de Ciudad.

Temas
Seguí leyendo

Arrancaron en San Rafael los talleres de cocina navideña: conocé las próximas fechas

San Rafael inicia una nueva temporada en su Sala de Extracción de Miel

Artesanos de Tupungato dirán presente en una nueva edición del Paseo de la Fuente

Tunuyán coordinó un operativo integral para mitigar daños del viento zonda

El Municipio de Guaymallén impulsa la expansión de Arena Pádel con un incentivo de $4 millones

Godoy Cruz renovó el primer tramo de calle Rawson y avanza con nuevas etapas en diciembre

San Rafael reúne voces globales para pensar al Borges "más allá del orientalismo"

San Rafael avanza con la extracción de miel y prepara su primera sala de fraccionamiento

LO QUE SE LEE AHORA
Allanamientos en Malargüe (Foto gentileza Gendarmería Nacional).
Allanamiento

Golpe al narcotráfico en Malargüe desbarata maniobra de envío de droga

Las Más Leídas

El Zonda llegó con una nube de polvo al Gran Mendoza: así seguirá el tiempo
Fuertes ráfagas

El paso del Zonda en Mendoza: ramas caídas, rutas cortadas y una pareja que salvó su vida de milagro

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

El Azul podría sumar otros dos títulos
Gran oportunidad

Las otras dos estrellas que podría sumar la Lepra por su título de Copa Argentina

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Te Puede Interesar

El funcionario nacional pasó por los estudios de Aconcagua Radio y abordó varios tópicos.
Entrevista

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Me gustan más los cargos ejecutivos que los legislativos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: Es una operación más
Por redes

Caputo desmintió el préstamo con bancos por US$20.000 millones: "Es una operación más"

Por Sitio Andino Política
Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

Por Sofía Pons