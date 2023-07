La Ciudad de Mendoza, elegida en el Top Ten por los turistas del Mundo

Ciudad de Mendoza fue elegida como una de las diez mejores metrópolis de América del Sur y Central. Es que, a través de la renombrada revista T&L, se dieron a conocer los ganadores de los premios World’s Best Awards , que destacan lo más alucinante de las ciudades, la hotelería y las aerolíneas, entre otros aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir un destino para viajar.

Además de los atractivos turísticos como los caminos del vino, la nieve y la montaña, el programa de la municipalidad de la capital, “Ciudad de los Chicos” -vigente hasta el 22 de julio- atrajo a más de 50 mil personas, entre vecinos y turistas, sólo la primera semana. Debido a su éxito, se espera un balance general por demás positivo.

De esta manera, Ciudad de Mendoza se convierte en anfitriona de las ciudades argentinas con gran presencia mundial, junto a Buenos Aires, que también forma parte de la lista.

El Ranking que posiciona a la Ciudad de Mendoza en el sexto lugar

1. Cuzco, Perú

Puntuación del lector: 87.78

2. Cartagena, Colombia

Puntuación del lector: 85.99

3. São Paulo, Brasil

Puntuación del lector: 85.41

4. Quito, Ecuador

Puntuación del lector: 85.05

5. Buenos Aires, Argentina

Puntuación del lector: 84.83

6. Mendoza, Argentina

Puntuación del lector: 84.79

7. Antigua Guatemala, Guatemala

Puntuación del lector: 84.15

8. Río de Janeiro, Brasil

Puntuación del lector: 83.89

9. Lima, Perú

Puntuación del lector: 82.66

10. Bogotá, Colombia

Puntuación del lector: 82.45

Lo que les encantó a los lectores

Los votantes se mantuvieron leales a los homenajeados de 2022, con solo un nuevo jugador que se abrió camino en la lista de este año: Mendoza, Argentina (No. 6). Las ciudades argentinas hicieron una fuerte presentación, ya que Buenos Aires aterrizó en el número 5, elogiado por los lectores por su vibrante cultura, emocionante vida nocturna y gente amable.

Dos ciudades colombianas también se ubicaron: Cartagena (No. 2) y Bogotá (No. 10). Los lectores sugirieron explorar la ciudad amurallada de la Vieja Cartagena y descansar en hermosas playas de arena blanca junto al Mar Caribe. "Cartagena es una ciudad tan colorida y divertida. Hay buena comida, la mejor que he probado, playas impresionantes, gente amable y vida silvestre en la ciudad", dijo un votante.

La representación de Ecuador en la lista proviene de Quito (No. 4), la capital del país. A solo 16 millas del ecuador, Quito cautivó a los lectores con deliciosa cocina ecuatoriana, hermosas iglesias y catedrales históricas, y un estratovolcán activo cercano. "Visité por trabajo y me enamoré de la ciudad. Hay tanta historia y tantos lugares para ver. La gente es amable y los mercados nativos están llenos de hermosas baratijas hechas a mano", comentó un lector. "Y ve al ecuador. No te arrepentirás".

Pero fue Cuzco, Perú, quien finalmente robó el corazón de los lectores de T + L una vez más para nuestros Premios Mejores del Mundo 2023.