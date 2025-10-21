Implementan en General Alvear un sistema para evitar la caída del cabello durante la quimioterapia

Quimio con cabello implementan voluntarias en General Alvear.

Funcionan aplicando un frío intenso en el cuero cabelludo antes, durante y después de la administración de los fármacos, lo que contrae los vasos sanguíneos y minimiza la cantidad de quimioterapia que llega a los folículos pilosos.

Este sistema ayuda a preservar el cabello, mejorando la calidad de vida del paciente, y su uso debe ser siempre conversado y recomendado por un médico quimio con cabello”, a través de cascos fríos.

image La voluntaria Silvia Vega cuenta a Noticiero Andino que el sistema consiste en enfriar el cuero cabelludo para evitar que la droga llegue al folículo capilar. “Cada pack cuesta entre 13 y 15 mil pesos y permite armar un casco. Por paciente, en una sola sesión, se utilizan entre seis y ocho cascos que deben renovarse cada treinta minutos. Se trata de un proceso complejo que requiere asistencia permanente y una inversión significativa. En General Alvear es la primera vez que se implementa, con el acompañamiento del servicio de oncología del Hospital Enfermeros Argentinos”, detalló.

Grupos de voluntarias de General Alvear implementan un sistema revelador Embed - CASCOS FRÍOS, LA ALTERNATIVA Y LA FORTALEZA