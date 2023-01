Hija del hombre desaparecido: "Sigue siendo todo lento"

Ya en el plano judicial , el caso lo investiga la fiscal Andrea Rossi , Lorena sentenció que ha conversado con la fiscal y para ella, “ no era el seguimiento que nosotros queríamos , están investigando una desaparición y hablamos con la doctora, nos sacamos las dudas, pero sigue siendo todo lento, está todo pedido, pero no tienen nada más que una imagen de mi papá entrando al casino”.

Humberto Rodríguez.jpg Humberto Rodríguez está desaparecido desde el 13 de enero.

Rodríguez admitió que no entiende como desde la Justicia no pueden acceder a las cámaras de seguridad del casino o acceso a movimientos bancarios. “Me recorrí todos los lugares preguntando por mi papá, yo no puedo ir al casino a pedir las cámaras, pero si pueden ellos (por la Justicia)”.

Su vida en El Nihuil

De acuerdo a lo que relató su hija, quien actualmente vive en Rincón de los Sauces, la vida de Humberto en El Nihuil es muy tranquila, incluye salidas a pescar, caminar, está en su casa o saludos con vecinos. “No tiene enemistad con nadie del pueblo”, comentó.

El caso está caratulado como averiguación paradero y cualquier información sobre el hombre, se pide que la gente llame al 911.