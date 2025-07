Grave denuncia en General Alvear: una familia perdió su casa en un presunto ataque intencional

Fernanda relató a Noticiero Andino que la situación de violencia fue escalando al punto que ha tenido que intervenir la Justicia y comentó al respecto: "El viernes pasado alrededores de la 1 de la mañana me avisaron que se me estaba incendiando mi casa, cuando llegué dos vecinos me informaron que vieron a dos individuos en dos motos que se fueron por la parte trasera del lugar que alquilo. Las pérdidas fueron totales" .

El relato de Fernanda continúo y agregó: "Afortunadamente, no estábamos ninguno de los miembros de la familia al momento del incendio, sino hoy no lo estaríamos contando. Lo único que pude saber es que tiraron algo adentro de mi casa, los vecinos tienen cámaras para intentar saber quienes fueron, pero los vecinos no me quieren mostrar esas imágenes, las ventanas además estaban abiertas y pudimos comprobar que el incendio comenzó en una de las habitaciones".