General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial!

Nelson Álvarez, director de Rentas del municipio, explicó que ya se encuentra activa la promoción del Banco Nación, que permite la compra de entradas en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa de esa entidad. “La promoción ya está activa, así que pueden acercarse a los puntos de venta que tiene el municipio, como el Informador Turístico en el Kilómetro Cero, el Cine Teatro Antonio Lafalla y la misma Municipalidad de General Alvear ” , detalló el funcionario.

Además, Álvarez adelantó que se está trabajando para implementar un beneficio similar con el Banco Supervielle , el cual se espera que esté disponible en los próximos días. “La idea es que esta semana también quede activada para que los clientes de este banco puedan comprar su entrada en tres cuotas sin interés”, agregó.

Para los clientes de otros bancos, también está habilitada la compra con tarjetas de crédito, débito y otras formas de pago , aunque sin acceso a las promociones mencionadas.

General Alvear presentó los detalles finales para asistir a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Un evento sin precedentes en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino promete convertirse en uno de los eventos culturales más importantes del año en la región. En una única jornada, desde las 14:00 horas, el Predio Ferial recibirá a ocho bandas de renombre nacional, entre ellas: Los Caligaris, Natalie Pérez, Tipitos, Guasones, Estelares, Manu Martínez y El Plan de la Mariposa. También habrá presentaciones de bandas del sur mendocino, seleccionadas mediante una convocatoria regional.

El festival se desarrollará bajo un formato similar al de los grandes eventos musicales del país, con tres escenarios simultáneos, circulación libre por el predio, y sectores destinados a cervezas industriales y artesanales, food trucks, expresiones culturales y propuestas interactivas para todo público.

El evento es una coproducción entre la Municipalidad y la reconocida productora 300, con la que ya se trabajó exitosamente en el recital de Divididos en 2024.

Entradas: precios y puntos de venta en General Alvear y San Rafael

Las entradas ya se encuentran a la venta a un precio promocional de $35.000, tanto de forma presencial como online.

Venta física:

General Alvear:

Cine Teatro Antonio Lafalla – Av. Alvear Oeste 437

Informador Turístico – Kilómetro 0

San Rafael:

Vinilo Group – Dean Funes 50

Venta online:

A través de Ticketek, en el siguiente enlace: https://www.ticketek.com.ar/fiesta-de-la-cerveza/predio-ferial-general-alvear

Alojamiento y turismo en General Alvear

Dado el alcance esperado del evento, que apunta a recibir tanto a público mendocino como a visitantes de otras provincias, el municipio ya se encuentra trabajando en conjunto con el sector turístico para garantizar la disponibilidad de alojamiento y servicios gastronómicos, buscando que la experiencia del público sea completa y satisfactoria.