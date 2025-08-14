Una promoción imperdible

General Alvear te espera: ¡Sacá tu entrada en cuotas para la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial!

Banco Nación ya ofrece tres cuotas sin interés y en los próximos días se sumará Banco Supervielle. El evento será el 27 de septiembre en General Alvear.

El Plan de la Mariposa presente en el lineup General Alvear.

El Plan de la Mariposa presente en el lineup General Alvear.

Gentileza. Ph Ruben Arzamendia

Nelson Álvarez, director de Rentas del municipio, explicó que ya se encuentra activa la promoción del Banco Nación, que permite la compra de entradas en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa de esa entidad. “La promoción ya está activa, así que pueden acercarse a los puntos de venta que tiene el municipio, como el Informador Turístico en el Kilómetro Cero, el Cine Teatro Antonio Lafalla y la misma Municipalidad de General Alvear, detalló el funcionario.

Lee además
Firma de acuerdo ente el municipio de General Alvear y productores agrícolas. video
Desarrollo agropecuario

General Alvear apuesta al agro: créditos a tasa cero y tecnología para productores hortícolas
Secuestros de más de 80 vacas en General Alvear video
Seguridad rural

¿Por qué fueron secuestrados en General Alvear más de 80 animales?

Además, Álvarez adelantó que se está trabajando para implementar un beneficio similar con el Banco Supervielle, el cual se espera que esté disponible en los próximos días. “La idea es que esta semana también quede activada para que los clientes de este banco puedan comprar su entrada en tres cuotas sin interés”, agregó.

Para los clientes de otros bancos, también está habilitada la compra con tarjetas de crédito, débito y otras formas de pago, aunque sin acceso a las promociones mencionadas.

General Alvear presentó los detalles finales para asistir a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Embed - FIESTA DE LA CERVEZA: ENTRADAS CON PROMOS BANCARIAS

Un evento sin precedentes en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino promete convertirse en uno de los eventos culturales más importantes del año en la región. En una única jornada, desde las 14:00 horas, el Predio Ferial recibirá a ocho bandas de renombre nacional, entre ellas: Los Caligaris, Natalie Pérez, Tipitos, Guasones, Estelares, Manu Martínez y El Plan de la Mariposa. También habrá presentaciones de bandas del sur mendocino, seleccionadas mediante una convocatoria regional.

El festival se desarrollará bajo un formato similar al de los grandes eventos musicales del país, con tres escenarios simultáneos, circulación libre por el predio, y sectores destinados a cervezas industriales y artesanales, food trucks, expresiones culturales y propuestas interactivas para todo público.

El evento es una coproducción entre la Municipalidad y la reconocida productora 300, con la que ya se trabajó exitosamente en el recital de Divididos en 2024.

Entradas: precios y puntos de venta en General Alvear y San Rafael

Las entradas ya se encuentran a la venta a un precio promocional de $35.000, tanto de forma presencial como online.

Venta física:

General Alvear:

  • Cine Teatro Antonio Lafalla – Av. Alvear Oeste 437
  • Informador Turístico – Kilómetro 0

San Rafael:

  • Vinilo Group – Dean Funes 50

Venta online:

image

Alojamiento y turismo en General Alvear

Dado el alcance esperado del evento, que apunta a recibir tanto a público mendocino como a visitantes de otras provincias, el municipio ya se encuentra trabajando en conjunto con el sector turístico para garantizar la disponibilidad de alojamiento y servicios gastronómicos, buscando que la experiencia del público sea completa y satisfactoria.

Temas
Seguí leyendo

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

"De la medicina a la política: Olivieri quiere ser la voz de los jubilados en General Alvear"

Detectan en General Alvear el transporte ilegal de 84 vaquillonas

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

Tadeo García Zalazar planteó corresponsabilizar a los padres por la violencia escolar

General Alvear hizo frente a la tormenta de Santa Rosa con daños menores

El rol de las escuelas agrotécnicas en la formación de jóvenes protagonistas del desarrollo regional

Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez