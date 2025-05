General Alvear: ¿qué pasará con la entrega de pañales a los afiliados del PAMI?

La titular de la Farmacia San Ramón de General Alvear, Luisina Alonso, en diálogo con Noticiero Andino indicó que los pañales se entregarán hasta el 31 de mayo inclusive, “pero después ya no se sabe qué es lo que va a pasar”. Según explicó, no tienen información precisa sobre la nueva modalidad. “La entrega de bolsas a domicilio es un rumor , igual yo creo que es mucho más complicado porque hay pacientes que no están en su domicilio o son de difícil acceso”, completó la farmacéutica.

Especificó a Noticiero Andino que el promedio de entrega por afiliado es de 90 pañales y enfatizó en las condiciones de cuidado que debe tener el producto: “tenemos un sistema para la entrega de pañales, no se pueden guardar en cualquier lugar porque no les puede dar el sol ni el frío, no pueden estar al aire libre; no es un medicamento, pero sí es un producto médico”.