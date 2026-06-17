Estudiantes de Tupungato se preparan para el emotivo juramento de lealtad a la Bandera Nacional

Juramento a la lealtad de la bandera en Tupungato el próximo sábado.

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Por Sitio Andino Departamentales







El próximo sábado 20 de junio, Tupungato se vestirá de patria para celebrar el Día de la Bandera. La Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar del Acto Oficial que se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Escuela Vicente Gil.

El corazón de la jornada será el momento en que los estudiantes de 4° grado realicen su Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Se trata de uno de los hitos más significativos en la vida ciudadana de los argentinos, donde los niños y niñas expresan públicamente su compromiso de amar, honrar y defender la enseña patria como sujetos de derecho y conocimiento.

Las escuelas protagonistas de Tupungato y el marco militar La ceremonia contará con una fuerte presencia de las comunidades en educación de la zona. En esta oportunidad, los alumnos que realizarán la promesa pertenecen a los siguientes establecimientos:

Escuela Vicente Gil (anfitriona)

Tomás Silvestre

José C. Palma

Domingo Lucas Bombal

Dr. Ricardo Palma

Lucila B. de Bombal La jornada patria tendrá un marco musical de lujo. La Banda Militar Talcahuano, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 "Grl. Las Heras", será la encargada de musicalizar el evento. Vecinos y autoridades podrán disfrutar de su reconocido repertorio ejecutado con el vigor de sus tradicionales bombos, clarines y trompetas.