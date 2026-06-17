17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Tupungato

Estudiantes de Tupungato se preparan para el emotivo juramento de lealtad a la Bandera Nacional

Alumnos de 4° grado de seis escuelasde Tupungato serán los protagonistas del acto oficial de este sábado, acompañados por el tradicional despliegue de la Banda Militar Talcahuano.

Juramento a la lealtad de la bandera en Tupungato el próximo sábado.

Juramento a la lealtad de la bandera en Tupungato el próximo sábado.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo sábado 20 de junio, Tupungato se vestirá de patria para celebrar el Día de la Bandera. La Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar del Acto Oficial que se llevará a cabo a partir de las 10:00 horas en las instalaciones de la Escuela Vicente Gil.

El corazón de la jornada será el momento en que los estudiantes de 4° grado realicen su Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Se trata de uno de los hitos más significativos en la vida ciudadana de los argentinos, donde los niños y niñas expresan públicamente su compromiso de amar, honrar y defender la enseña patria como sujetos de derecho y conocimiento.

Las escuelas protagonistas de Tupungato y el marco militar

La ceremonia contará con una fuerte presencia de las comunidades en educación de la zona. En esta oportunidad, los alumnos que realizarán la promesa pertenecen a los siguientes establecimientos:

  • Escuela Vicente Gil (anfitriona)

  • Tomás Silvestre

  • José C. Palma

  • Domingo Lucas Bombal

  • Dr. Ricardo Palma

  • Lucila B. de Bombal

La jornada patria tendrá un marco musical de lujo. La Banda Militar Talcahuano, perteneciente al Regimiento de Infantería de Montaña 11 "Grl. Las Heras", será la encargada de musicalizar el evento. Vecinos y autoridades podrán disfrutar de su reconocido repertorio ejecutado con el vigor de sus tradicionales bombos, clarines y trompetas.

Temas
Seguí leyendo

Otro intendente mendocino se planta contra los cambios en la Zona Fría

Bomberos acudían a un incendio y chocaron con una moto: un joven está grave

Vaciaron una casa y atraparon a un delincuente cuando escapaba con los objetos robados

Construyó su casa con barro y nylon para sus tres hijos: la mamá mendocina que conmueve a todos y quiere trabajo

Guaymallén mostró sus avances en reciclaje inclusivo y gestión de residuos

"Una caricia al alma": el beneficio que recibieron los veteranos de Malvinas en Mendoza

Festival Leer: cinco días de literatura y una apuesta fuerte por nuevas voces

Zonda, calor y sismos: Lavalle define cómo actuar ante posibles emergencias

Lee además
El proyecto contempla además diferentes alternativas para el destino final de las cenizas. video

Cementerio Parque del Valle amplía sus servicios con una importante inversión regional
crearon un espacio seguro para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva

Crearon un "espacio seguro" para mujeres y la respuesta de la comunidad fue positiva
LO QUE SE LEE AHORA
El nuevo gasoducto de San Rafael quedará inaugurado este miércoles: a quiénes beneficiará.

Este miércoles inauguran el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra histórica para el sur mendocino

Las Más Leídas

Mundial 2026, en vivo: Inglaterra le gana a Croacia con un penal repetido de Harry Kane EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: Inglaterra le gana a Croacia con un penal repetido de Harry Kane

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

El entrenador de Argelia reconoció la superioridad de Argentina y dedicó elogios al autor de los tres goles del partido por el debut del Mundial 2026.  

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Lionel Scaloni valoró la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial 2026.

Lionel Scaloni frenó la euforia tras el show de Messi

Tormo recuperó la libertad, pero sigue sujeto al proceso.

Cambio de calificación: liberaron al acusado de atropellar y matar a jubilado en Las Heras