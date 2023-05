Esclerosis múltiple: contado en primera persona

En el marco del día internacional de la esclerosis múltiple, Ariel Franco quien padece dicha enfermedad, nos cuenta en primera persona su historia de vida. Hace tres años espera una firma que depende del estado para poder acceder a su tratamiento, por último destaca la importancia de la contención familiar. Ariel, quien vive en San Rafael, nos refiere parte de su padecimiento: "Me diagnosticaron hace seis años, yo empece con una renguera, a la cuál no le daba mucha importancia, pero con el paso del tiempo se fue agravando y cuando me fui a ver el tema ese me comienzan a tratar por el tema de la esclerosis y después de muchos estudios llegaron a este diágnostico"