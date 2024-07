Emprendedores de General Alvear tuvieron una capacitación de la Economía Social

“Lo que pretendemos con estas capacitaciones es ampliar los conocimientos de nuestros emprendedores y ayudarlos a fomentar el crecimiento de sus distintos proyectos. Este día tendremos una jornada muy intensa porque es presencial” explicó Mariela Carduz, de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental.

Se busca que todos hablen el mismo idioma y las mismas herramientas en General Alvear

“Nosotros estamos en el territorio en cuanto a la economía social y tenemos a cargo diferentes departamentos, manifestó Carlos Ferreira integrante Dirección de Economía Social Ministerio de gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, hoy en Alvear lo que queremos trabajar con esta capacitación es la formación de los emprendedores, conocer sobre su emprendimiento, mejorar lo que sea necesario. También trabajaremos el tema de los costos y el diseño, packaging de ese emprendimiento”

Gustavo González, también integrante Dirección de Economía Social Ministerio de gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, dijo “dentro del Plan Integral de Capacitaciones tenemos una propuesta de seis temas. Entendemos que fortalecer la Economía Social es fundamental para el desarrollo de los departamentos. Hay muchos actores económicos que se ven fortalecidos no solamente a través de la transferencia directa de recursos, sino a través de estas herramientas que brinda el gobierno de la provincia en coordinación con los municipios”.

“Nosotros acompañamos todas las iniciativas, a través de los técnicos, de las capacitaciones y de ayudas económicas. Los paseos de artesanos, las ferias de emprendedores, las comercializadoras solidarias, poseen grupos donde pueden comercializar sus productos, van creciendo a lo largo y ancho de toda la provincia”.

Lo que se busca con el plan de capacitaciones es que todos hablen el mismo idioma, que todos tengan las mismas herramientas a su alcance. Además, para poder acceder a los subsidios deben estar formalizados los emprendedores.

“Esta capacitación tiene que ver con la administración, la planificación impositiva, el análisis de los costos y gastos de los productos y de los emprendimientos en general. Que no esté más el monotributo social por ejemplo se complica un poco porque no el productor no sabe si podrá cumplir con las formalidades, también hay algunas modificaciones que son positivas desde el punto de vista de los límites de facturación”, informó Daniel García Ojeda, integrante Dirección de Economía Social Ministerio de gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.