El precio de la harina crece al ritmo de la inflación

El ritmo galopante de la inflación no para y eso impacta en el precio de bienes y servicios. Uno de los productos básicos para muchas familias, es la harina . Noticiero Andino de General Alvear llegó hasta una reconocida cerealera local donde confirman que el precio del insumo no para de subir en los últimos meses.

Andrés Juárez de Cereales Nico Juárez comentó sobre esta suba en el precio de la harina: "Desde los molinos nos han dicho que el aumento en estos días va de un 20% a 24% aunque no te venden nada, está todo cortado. Nosotros puntualmente remarcamos con un 20%, la bolsa de 25 kilogramos quedan en $5.900 en dos marcas puntuales (Cañuelas y Letizia)". Respecto a los comentarios de la gente que compra el producto aseveró: "Ya no dicen nada, están acostumbrados, es medio loco esto que está pasando, no damos a basto cambiando precios a cada rato, claramente esto es especulación".