El Municipio de Tupungato acompaña el septiembre estudiantil con logística, DJ y contenidos

Septiembre llega a Mendoza con una de las celebraciones más esperadas por la juventud: l a agenda de Tupungato Estudiantil , un mes con propuestas deportivas, recreativas, culturales y de integración pensadas para todos los estudiantes y especialmente para las promociones.

Desde la Apertura Estudiantil los chicos van a poder compartir junto a sus compañeros diferentes encuentros para divertirse y poner a prueba el trabajo en equipo, la creatividad y la destreza , cerrando su paso por la secundaria con experiencias que se transforman en recuerdos inolvidables.

La agenda incluye : Semana Deportiva, Desafío Estudiantil, Presentación de Promos 2026, Día de la Primavera y todo culminará por una de las fiestas más bonitas de la provincia, la Farándula Estudiantil con el recorrido de los carros, la Elección y la Coronación de los nuevos Representantes Estudiantiles para lo que resta del 2025 y lo que viene del 2026, con un cierre artístico a cargo de la Skandalosa Tripulación, banda mendocina que fusiona los géneros de rock, ska, folklore y hip hop.

Desde mediados de agosto la Municipalidad junto a las instituciones educativas de nivel secundario viene trabajando por el Tupungato Estudiantil , durante las últimas semanas los establecimientos eligieron sus candidatas y candidatos, y en esos eventos organizados por las promos de cada escuela, la gestión del Intendente Aguilera dijo presente acompañando con el equipo de Juventudes, un DJ en vivo, y generando contenido audiovisual; una vez que se dieron a conocer los resultados las chicos y los chicos electos recibieron las bandas correspondientes de Reina, Rey, Princesa y Príncipe, regalo institucional de la gestión municipal en 2024 .

Este año la identidad visual del evento la desarrolló Leo Mamaní, estudiante de Tercer Año de la Tecnicatura en Diseño Gráfico del IES Tupungato 9-009, en el marco de las prácticas profesionalizantes realizadas en la oficina de Dirección de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Tupungato. Esta selección fue considerada por el mandatario Aguilera, quien tuvo a consideración poner en valor el talento y la creatividad sobresaliente de las chicas y los chicos practicantes. Luego de informarle al joven Mamaní la elección de su proyecto la Municipalidad celebró con él un convenio para que junto al equipo de Diseño del municipio sigan trabajando en la creación de todas las piezas gráficas y aplicaciones visuales que demanda la celebración.

Tupungato Estudiantil 2025

Apertura

viernes 5/9 – 19.00 horas- Plaza Gral. San Martín hasta el Polideportivo ´Francisco Rizzo

Las promos 2025 iniciarán el Tupungato Estudiantil con el encendido de antorchas en la Plaza departamental General San Martín. Desde allí recorrerán la Avenida Belgrano y subirán por Monseñor Fernández hasta el Polideportivo Municipal "Francisco Rizzo", intercambiando a sus representantes por postas en distintas esquinas.

Al llegar al centro deportivo, todas las antorchas darán vida al fuego máximo que encenderá la llama de la vibra de los estudiantes y el espíritu del Tupungato Estudiantil, que continuará con una jornada de juegos y propuestas guiadas por los profes de la Dirección de Deportes y Recreación, y cerrarán el encuentro compartiendo una choripaneada.

Semana Deportiva en Tupungato

Del 8 al 26 de septiembre

Las chicas y los chicos van a tener que identificar las cualidades de cada uno para armar equipos que se animen a competir y divertirse en futsal, handball, básquet, vóley, beach vóley, hockey, pádel, tejo, truco, rugby cinta, atletismo y duatlón. Para ello ya se les presentó el Reglamento correspondiente a cada una de las disciplinas y todo lo que deben tener en cuenta al momento de armar sus grupos.

Lo que se resaltó es la importancia del Fair Play -juego limpio- tanto dentro como fuera de la cancha.

Desafío Estudiantil en Tupungato

Del 18 y 26/9

En la primera jornada las promos tendrán que sortear pruebas culturales en la Explanada Municipal y en el segundo encuentro medirán sus destrezas físicas y mentales en el Camping Municipal compitiendo por equipos en diferentes postas.

Presentación de Promos 2026 de Tupungato

sábado 20/9 – 17.00 horas- Polideportivo "Francisco Rizzo"

Los estudiantes que egresan el año que viene darán a conocer los nombres e indumentaria de sus promociones mediante una presentación coreográfica musical que será visualizada por el resto de juventudes que también podrán bailar durante el evento al ritmo de un Dj invitado que compartirá sus sets en vivo. La puesta de las Promos 2026 será evaluada por un jurado que puntuará diseño e indumentaria, coreografía, producción y creatividad, musicalización, mejor remera y mejor bandera.

Día del Estudiante

domingo 21/9 – Camping Tupungato

El mayor pulmón verde del departamento convocará a los estudiantes de nivel secundario a celebrar el Día del Estudiante y el inicio de la primavera en uno de los más bonitos entornos naturales de Tupungato bajo la dinámica de picnic.

Farándula Estudiantil

sábado 27/9 – Av. Belgrano

Ese día se lucirán por la calle principal de la ciudad tupungatina los candidatos a Reina, Rey, Princesa y Príncipe de las escuelas secundarias del departamento; también desfilarán por toda la avenida los Carros Alegóricos y Mascota-Frase que construyan los estudiantes desde 1° a 6° año y los de 1° y 2° de los CEBJA.Las personas podrán ser espectadoras de ese momento y al finalizar el trayecto, todos compartirán la Elección de los nuevos Representantes Estudiantiles y de los Carros Alegóricos y Mascota- Frase favoritos que se darán a conocer en un escenario que en esta edición se traslada a la Explanada Municipal.

El final de la Fiesta de Tupungato Estudiantil será en el mismo punto, con la energía de la Skandalosa Tripulación, icónica banda de nuestra provincia que con guitarras, bajo, batería, coros, saxo, trombones y trompetas va a hacer saltar y bailar a los estudiantes y a toda la comunidad.

¡Un septiembre para vivirlo a pleno en Tupungato!

El Tupungato Estudiantil 2025 llega con un mes cargado de desafíos, juegos, competencias y música, pensado para que cada promo viva la secundaria a pleno. La Municipalidad acompaña este recorrido, fortaleciendo la tradición y los espacios de encuentro que hacen única a la juventud tupungatina.