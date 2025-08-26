Saberes que se comparten

Ecoferia en Tupungato: semillas, huerta y saberes ancestrales

El encuentro en Tupungato busca fortalecer los vínculos comunitarios a través del intercambio de experiencias y la valorización de la biodiversidad.

Ecoferia de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo miércoles 27 de agosto, el municipio de Tupungato realizará un importante evento en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Donde buscarán promover las prácticas ecológicas y el consumo de alimentos directo de la huerta.

Se trata de la Ecoferia, la cual se llevará a cabo en el espacio verde General de San Martín desde las 10.00 de la mañana. Evento que tiene como propósito promover la valoración por la biodiversidad, además de que se puedan rescatar saberes ancestrales mediante el intercambio de semilla y experiencia.

Gastón Livellara, director de Desarrollo Económico del departamento, comentó al respecto: "Esta propuesta que se va a desarrollar el miércoles 27 desde las 10.00 horas en la plaza departamental es un intercambio de semillas, con esta acción queremos promover la valoración de la biodiversidad local y el rescate de saberes ancestrales, junto a ellos tendremos una nueva edición de la Ecoferia".

Vuelve la Ecoferia e intercambio de semillas a Tupungato

Embed - ¿Querés cultivar? Se viene el Intercambio de Semillas en Tupungato

