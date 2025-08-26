Ecoferia en Tupungato: semillas, huerta y saberes ancestrales

Ecoferia de Tupungato.

El próximo miércoles 27 de agosto, el municipio de Tupungato realizará un importante evento en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Donde buscarán promover las prácticas ecológicas y el consumo de alimentos directo de la huerta.

Se trata de la Ecoferia, la cual se llevará a cabo en el espacio verde General de San Martín desde las 10.00 de la mañana. Evento que tiene como propósito promover la valoración por la biodiversidad, además de que se puedan rescatar saberes ancestrales mediante el intercambio de semilla y experiencia.

De esta manera, desde la Municipalidad y el INTA buscan ofrecer un espacio de comercialización de productos de emprendedores locales y así fortalecer los vínculos entre la comunidad. A lo que se suma, el dictado de talleres sobre Conservación de Semillas y Huerta Orgánica.

Gastón Livellara, director de Desarrollo Económico del departamento, comentó al respecto: "Esta propuesta que se va a desarrollar el miércoles 27 desde las 10.00 horas en la plaza departamental es un intercambio de semillas, con esta acción queremos promover la valoración de la biodiversidad local y el rescate de saberes ancestrales, junto a ellos tendremos una nueva edición de la Ecoferia".

