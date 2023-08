El efecto dólar y la inflación en alza: cómo afectan en la compra del super

"Las empresas no habían pasado lista, pero este martes algunas ya comenzaron a hacerlo efectivo, en bodega por ejemplo con un 15% de aumento, la carne con un porcentaje más bajo, pero seguramente desde el miércoles las listas de precios nuevas traerán un aumento. El dólar no debería ser el problema porque ya venimos con una inflación de un 8 o 10% mensual y las empresas todos los meses han estado aumentando, el tema es que hay mucha especulación y las empresas proveedoras se aseguran, lo que no creo que suceda es desabastecimiento", contaron desde un supermercado respecto a esta situación.