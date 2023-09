Cirujano de San Rafael denunciado por mala praxis

A partir de la investigación y posterior denuncias por posible mala praxis en el departamento de San Rafael por parte del doctor cirujano Eduardo Javier Sosa ; Flavia y Graciela, dos denunciantes, nos cuentan sus experiencias. Luego de realizar un relato muy detallado de lo ocurrido, expresan el deseo de que otras personas no experimenten lo mismo que ellas debieron vivir.

"Empiezo esta reconstrucción porque venía de un cáncer de mama, donde me hicieron una vasectomía en enero del 2022. El doctor Sosa me hace un cambio de prótesis y desde ahí comienza mi raid, con mi situación en la mama derecha - cuenta Graciela Sánchez - que fue la que sufrió cáncer. A partir de ahí se desencadenan una serie de hechos que terminan en una infección muy grande , por haber expuesto la prótesis".

Por su parte, Flavia Ojeda comenta su situación: "Él me opera el 11 de enero de 2021 y a la semana ya empiezo a decirle que tenía sangrado a raíz de no haber realizado lo que correspondía desde un principio y terminar desencadenando en todos los problemas que tuve a posterior. A los 3 meses me tuvieron que operar en Mendoza de urgencia y sacarme la prótesis".