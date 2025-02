Alejandrina Funes, la reina de Las Heras que es subteniente del Ejército y quiere mejorar la educación sexual

La soberana contó que antes de la fiesta, donde fue coronada, se propuso disfrutar de toda la jornada y dejó de lado las tensiones. "Al momento de la coronación no se pueden contar los votos, después del quinto voto me perdí. Cuando dijeron mi nombre me emocioné ", expresó entre risas.

back de vendimia las heras 2025, Alejandrina Funes Napoletano.jpg

Alejandrina contó que está estudiando la Licenciatura en Obstetricia en la Universidad del Aconcagua y se encuentra en último año. "Me encanta todo lo relacionado con la maternidad, me gustan mucho los niños, no me da impresión nada y me gusta la adrenalina", detalló.

Además, indicó que sus estudios secundarios los realizó en el Liceo Militar por lo que es subteniente de reserva del Ejército Argentino, experiencia que le brindó valores y le inculcó la responsabilidad, la puntualidad y el respeto hacia los mayores.

back de vendimia las heras 2025, Alejandrina Funes Napoletano.jpg

Experiencia en Shortz Café

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandrina Funes Napoletano (@alefunes06)

También podés leer: Naomi Giménez, la soberana de Tunuyán que tiene una familia real y proyecta un reinado con los adultos mayores

Recomendaciones de Alejandrina

Para quienes vivan en Mendoza o deseen viajar a la provincia, la soberana recomendó cuáles son los puntos de Las Heras que no se pueden perder.

"Acá cerquita tenemos el Campo Histórico de El Plumerillo, y después en Alta Montaña tenemos Uspallata, el Puente del Inca, y el Parque Aconcagua", aconsejó.

back de vendimia las heras 2025, Alejandrina Funes Napoletano.jpg

Proyecto de Vendimia

Como reinas departamentales, las soberanas deben presentar un proyecto para cumplir durante su año de reinado. Alejandrina orientará su propuesta a la carrera que estudia.

"El proyecto se trata sobre métodos anticonceptivos, sobre el acceso y la información, quiero hacerlo en las escuelas secundarias y abarcar las edades de 11 a 18 años, que no sea solo entregar un folleto, sino que puedan preguntar", explicó.

Además, agregó: "Quiero usar la tecnología como recurso para que interactúen, así que estaría muy bueno. Me encantaría trasladarlo a la provincia y a la Nación si se puede y trabajar con el Ministerio de Salud".

back de vendimia las heras 2025, Alejandrina Funes Napoletano.jpg Equipo de El Back de Vendimia de Sitio Andino junto a Ivan Schulz, dueño de Shortz Café; Alejandrina Funes, Vanesa Cano su coordinadora y Noelia Delpir, presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras.

Mirá el video de El Back de Vendimia

Embed - EL BACK DE VENDIMIA: ALEJANDRINA FUNES REINA DE LAS HERAS 2025

Equipo de El Back de Vendimia: Mike Bartoluce, Erika García, Tomás Almuna y Yemel Fil.