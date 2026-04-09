Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 9 de abril

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 9 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, se incorporan varias películas y series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Tras la muerte de su madre, once hermanos de entre 7 y 23 años deben mantenerse unidos para sobrevivir. Entre deudas, responsabilidades y decisiones límite, algunos consideran el camino del delito, mientras otros luchan por no cruzar esa línea. Una historia sobre la familia, la resiliencia y los dilemas morales.

Embed - Bandi (Serie TV) - Tráiler español

2. Errores épicos (Comedia)

Dos hermanos torpes e ineficaces terminan trabajando para un gánster, pero su falta de habilidades los convierte en el dúo más caótico del crimen organizado. La serie apuesta por el humor absurdo en una historia donde cada misión es un desastre anunciado.

Las películas que se estrenan el 9 de abril

1. 18 rosas (Drama)

Rose sueña desde hace años con la celebración perfecta de sus 18. Sin embargo, sus planes cambian cuando conoce a Jordan. Ambos sellan un acuerdo: él la ayudará a cumplir su anhelado debut y ella lo acompañará en su intento por reconstruir el vínculo con su padre. Entre desafíos y emociones, nace una conexión que transformará sus vidas.

Película - Netflix Es una película romántica filipina. Foto: web

2. El muñeco de arcilla (Terror)

Mientras diseña un videojuego de terror, una joven se lleva por error a casa un muñeco de arcilla de la empresa, sin sospechar que en su interior alberga un espíritu maligno que busca liberarse como sea.