La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Tras el éxito de ' Háblame ' ( 2022 ), los hermanos Danny y Michael Philippou volvieron a dirigir una película estrenada a mediados de 2025 que compitió en taquilla con ' La hora de la desaparición ' de Zach Cregger . Como nueva incorporación a su catálogo, HBO Max sumó el film de horror y misterio ' Haz que regrese '.

La película cuenta con un 89 % de aprobación del público y un 78 % de la crítica , según Rotten Tomatoes , y muchos la consideran uno de los mejores títulos de 2025 . Su impacto no se apoya en sustos repentinos ni en muertes o escenas explícitas, sino en una construcción atmosférica sostenida .

Andy (Billy Barratt) y Piper (Sora Wong) son dos hermanos que atraviesan el suicidio de su padre . Huérfanos, son adoptados por Laura (Sally Hawkins), una mujer que también sufre por la pérdida de su hija y vive en un hogar extraño junto a Oliver (Jonah Wren Phillips), un niño de mirada ausente cuya presencia provoca creciente incomodidad .

Los gemelos Philippou abordan temas complejos y los mezclan en un relato fluido , demostrando que es posible ofrecer una vía alternativa dentro del género de terror . Con decisiones arriesgadas, tratan la trama con un enfoque que privilegia la incomodidad psicológica y el impacto visual por sobre los golpes de efecto.

La película recaudó más de 30 millones de dólares en taquilla mundial, contra una inversión de 15 millones. Ese retorno, junto con el reconocimiento crítico, subraya tanto sus logros narrativos como técnicos. Variety señala que “Sally Hawkins está escalofriantemente espeluznante como una madre de acogida del infierno en la terrorífica continuación filipina de Talk to Me”. El sitio EscribiendoCine la calificó con un 8 sobre 10 y afirmó que “resulta lo suficientemente inquietante como para desestabilizar a cualquier espectador, con una Sally Hawkins en una actuación descomunal”.

Reparto de la película

Billy Barratt: Andy

Andy Sally Hawkins: Laura

Laura Sora Wong: Piper

Piper Jonah Wren Phillips: Oliver / Connor Bird

Oliver / Connor Bird Sally-Anne Upton: Wendy

Wendy Stephen Phillips: Phil

Phil Mischa Heywood: Cathy

Cathy Olga Miller: Macia

Terror - película (1) 'Haz que regrese', un film que ofrece más incomodida que sustos. Foto: web

Dónde ver Sally Hawkins: series y películas

Películas:

La forma del agua (2017)

Ambientada en Baltimore en 1962, la historia sigue a una limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad. Su vida da un vuelco inesperado cuando se enamora de una criatura humanoide-anfibia cautiva. La película mezcla fantasía, romance y elementos inquietantes, mientras explora temas de marginación, humanidad y amor más allá de lo convencional.

Maudie (2016)

Se centra en la vida de una pintora popular canadiense que lucha contra la artritis reumatoide y el escepticismo de su entorno familiar. Tras comenzar a trabajar para un pescador hosco, la protagonista buscará construir una vida digna mientras persigue su pasión por el arte, enfrentando prejuicios, dolores físicos y conflictos emocionales.

Paddington 2 (2017)

Secuela de la encantadora historia del oso Paddington. La película combina aventura, comedia y corazón: mientras Paddington trata de ganarse la vida honestamente, se ve envuelto en una serie de malentendidos que lo ponen en problemas. La trama tiene humor familiar, valores de amistad y solidaridad, y resalta la importancia de la empatía y la bondad en medio de situaciones absurdas y divertidas.

Series:

The Lost King (2023)

Basada en una historia real, sigue la búsqueda de los restos de un rey británico perdido durante siglos. Una historiadora aficionada emprende una cruzada contra el escepticismo académico y social para demostrar su tesis, enfrentando críticas, burlas y enormes obstáculos. La serie retrata con intensidad la obsesión, la injusticia institucional y la lucha por la verdad histórica.

The Hollow Crown (miniserie, 2016)

Una adaptación televisiva de las obras históricas de Shakespeare, que combina drama, intriga y política medieval. Presenta batallas de poder, traiciones familiares, alianzas inestables y luchas de destino en un contexto cargado de ambición, honor y conflicto. Una producción ideal para quienes disfrutan de la historia, el drama y los relatos intensos.

Mammals (2022)

Serie de drama contemporáneo que explora las complejidades de las relaciones humanas. A través de personajes comunes y situaciones cotidianas, la historia desentraña tensiones familiares, crisis internas y dilemas morales, invitando al espectador a reflexionar sobre el amor, la culpa y la fragilidad emocional.

Tráiler de 'Haz que regrese'