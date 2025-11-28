28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Considerada una de las mejores del género en 2025, Max incorpora a su catálogo una película ideal para los fanáticos del misterio y el terror.

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Tras el éxito de 'Háblame' (2022), los hermanos Danny y Michael Philippou volvieron a dirigir una película estrenada a mediados de 2025 que compitió en taquilla con 'La hora de la desaparición' de Zach Cregger. Como nueva incorporación a su catálogo, HBO Max sumó el film de horror y misterio 'Haz que regrese'.

La película cuenta con un 89 % de aprobación del público y un 78 % de la crítica, según Rotten Tomatoes, y muchos la consideran uno de los mejores títulos de 2025. Su impacto no se apoya en sustos repentinos ni en muertes o escenas explícitas, sino en una construcción atmosférica sostenida.

Lee además
Drop: Amenaza anónima, la película que convierte cada pista en una trampa video
Streaming

'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa
Los directores de cine más innovadores de la última década
Filmografías

Los directores de cine más innovadores de la última década
Terror - película
La película se estrenó en cines argentinos el pasado 21 de agosto.

La película se estrenó en cines argentinos el pasado 21 de agosto.

HBO Max: de qué trata 'Haz que regrese'

Andy (Billy Barratt) y Piper (Sora Wong) son dos hermanos que atraviesan el suicidio de su padre. Huérfanos, son adoptados por Laura (Sally Hawkins), una mujer que también sufre por la pérdida de su hija y vive en un hogar extraño junto a Oliver (Jonah Wren Phillips), un niño de mirada ausente cuya presencia provoca creciente incomodidad.

Por qué darle una oportunidad: la opinión de la crítica

Los gemelos Philippou abordan temas complejos y los mezclan en un relato fluido, demostrando que es posible ofrecer una vía alternativa dentro del género de terror. Con decisiones arriesgadas, tratan la trama con un enfoque que privilegia la incomodidad psicológica y el impacto visual por sobre los golpes de efecto.

La película recaudó más de 30 millones de dólares en taquilla mundial, contra una inversión de 15 millones. Ese retorno, junto con el reconocimiento crítico, subraya tanto sus logros narrativos como técnicos. Variety señala que “Sally Hawkins está escalofriantemente espeluznante como una madre de acogida del infierno en la terrorífica continuación filipina de Talk to Me”. El sitio EscribiendoCine la calificó con un 8 sobre 10 y afirmó que “resulta lo suficientemente inquietante como para desestabilizar a cualquier espectador, con una Sally Hawkins en una actuación descomunal”.

Reparto de la película

  • Billy Barratt: Andy
  • Sally Hawkins: Laura
  • Sora Wong: Piper
  • Jonah Wren Phillips: Oliver / Connor Bird
  • Sally-Anne Upton: Wendy
  • Stephen Phillips: Phil
  • Mischa Heywood: Cathy
  • Olga Miller: Macia
Terror - película (1)
'Haz que regrese', un film que ofrece más incomodida que sustos.

'Haz que regrese', un film que ofrece más incomodida que sustos.

Dónde ver Sally Hawkins: series y películas

  • Películas:

La forma del agua (2017)

Ambientada en Baltimore en 1962, la historia sigue a una limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad. Su vida da un vuelco inesperado cuando se enamora de una criatura humanoide-anfibia cautiva. La película mezcla fantasía, romance y elementos inquietantes, mientras explora temas de marginación, humanidad y amor más allá de lo convencional.

Maudie (2016)

Se centra en la vida de una pintora popular canadiense que lucha contra la artritis reumatoide y el escepticismo de su entorno familiar. Tras comenzar a trabajar para un pescador hosco, la protagonista buscará construir una vida digna mientras persigue su pasión por el arte, enfrentando prejuicios, dolores físicos y conflictos emocionales.

Paddington 2 (2017)

Secuela de la encantadora historia del oso Paddington. La película combina aventura, comedia y corazón: mientras Paddington trata de ganarse la vida honestamente, se ve envuelto en una serie de malentendidos que lo ponen en problemas. La trama tiene humor familiar, valores de amistad y solidaridad, y resalta la importancia de la empatía y la bondad en medio de situaciones absurdas y divertidas.

  • Series:

The Lost King (2023)

Basada en una historia real, sigue la búsqueda de los restos de un rey británico perdido durante siglos. Una historiadora aficionada emprende una cruzada contra el escepticismo académico y social para demostrar su tesis, enfrentando críticas, burlas y enormes obstáculos. La serie retrata con intensidad la obsesión, la injusticia institucional y la lucha por la verdad histórica.

The Hollow Crown (miniserie, 2016)

Una adaptación televisiva de las obras históricas de Shakespeare, que combina drama, intriga y política medieval. Presenta batallas de poder, traiciones familiares, alianzas inestables y luchas de destino en un contexto cargado de ambición, honor y conflicto. Una producción ideal para quienes disfrutan de la historia, el drama y los relatos intensos.

Mammals (2022)

Serie de drama contemporáneo que explora las complejidades de las relaciones humanas. A través de personajes comunes y situaciones cotidianas, la historia desentraña tensiones familiares, crisis internas y dilemas morales, invitando al espectador a reflexionar sobre el amor, la culpa y la fragilidad emocional.

Tráiler de 'Haz que regrese'

Embed - HAZ QUE REGRESE - Tráiler oficial

Temas
Seguí leyendo

Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

Cuándo sale la segunda parte de Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas

Sean Combs bajo la lupa: Netflix estrenará una serie que promete polémica

Netflix se pone en modo Navidad y con humor: así es 'Un robo muy navideño'

Antes de 'Homo Argentum', esta fue la película más exitosa de Guillermo Francella

Un thriller se convierte en el fenómeno de Netflix con 40 millones de vistas

Qué ver antes de que cierre el año: las series que no te podés perder

LO QUE SE LEE AHORA
Drop: Amenaza anónima, la película que convierte cada pista en una trampa video
Streaming

'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa

Las Más Leídas

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El envase que emitió el gas tóxico y generó alarmas en San Rafael.
Alarma

Susto en San Rafael por una nube tóxica en una empresa: varios evacuados y personas intoxicadas

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

El ladrón captado por la cámara de seguridad durante el robo. 
en pleno centro de la ciudad

Cámara de seguridad captó importante robo en un consultorio de audífonos

Te Puede Interesar

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.
Educación

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Por Natalia Mantineo
Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
un detenido

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Por Pablo Segura
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.
poder judicial

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Por Cecilia Zabala