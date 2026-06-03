Glosario digital de Sitio Andino: kit básico para la vida en Internet

Internet dejó de ser ese lugar al que entrábamos un ratito para escapar del mundo real. Hoy, de algún modo, vivimos entre dos capas: el mundo físico y el mundo digital. A veces estamos en una conversación cara a cara, otras en un chat; a veces caminamos por la calle, pero siguiendo el mapa del celular; a veces compartimos una mesa, pero con parte de la cabeza puesta en una notificación.

Ya no se trata de “conectarse” y “desconectarse”. Vivimos en Internet y en el mundo físico, con momentos de sincronización entre nuestro yo digital y nuestro yo presencial.

Y cuando cambia la forma de vivir, también cambia la forma de nombrar lo que nos pasa .

Por eso, para intentar darle sentido a lo que pensamos, sentimos y hacemos en esta nueva era digital, empezamos a crear un sinfín de términos. Algunas palabras suenan raras. Otras vienen del inglés. Algunas parecen modas pasajeras, pero describen experiencias muy concretas.

Así nace este espacio, una especie de mapa inicial para entender mejor el mundo que habitamos. Pero empecemos por lo primero...

Algunas palabras para empezar a ubicarnos…

Vida digital: es el conjunto de actividades, vínculos, trámites, aprendizajes, consumos y trabajos que realizamos mediante tecnologías digitales. Incluye mandar un WhatsApp, hacer una transferencia, estudiar online o mirar una serie.

es el conjunto de actividades, vínculos, trámites, aprendizajes, consumos y trabajos que realizamos mediante tecnologías digitales. Incluye mandar un WhatsApp, hacer una transferencia, estudiar online o mirar una serie. Ciudadanía digital: es la capacidad de ser parte de manera responsable del entorno digital. Implica conocer nuestros derechos, asumir deberes, cuidar la privacidad, respetar a otras personas y actuar con criterios éticos en Internet.

es la capacidad de ser parte de manera responsable del entorno digital. Implica conocer nuestros derechos, asumir deberes, cuidar la privacidad, respetar a otras personas y actuar con criterios éticos en Internet. Identidad digital: es la imagen que construimos en Internet a partir de nuestros perfiles, publicaciones, comentarios, historial de navegación y comportamientos. No es solo lo que hacemos intencionalmente, sino también lo que mostramos o cómo nos comportamos en el mundo digital.

es la imagen que construimos en Internet a partir de nuestros perfiles, publicaciones, comentarios, historial de navegación y comportamientos. No es solo lo que hacemos intencionalmente, sino también lo que mostramos o cómo nos comportamos en el mundo digital. Huella digital: es el rastro que dejamos al usar Internet. Incluye el registro de búsquedas, likes, ubicaciones, compras, formularios, publicaciones, cookies y datos que entregamos, muchas veces sin darnos cuenta.

Hasta acá, lo básico. Ahora vamos con esas palabras que aparecen cada vez más en conversaciones, redes y noticias.

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Glosario para no quedar fuera

Brain rot: podría traducirse como “cerebro quemado”. Se usa para hablar del contenido basura, repetitivo, superficial o de baja calidad. Muchas veces, contenido hecho con IA con la intención de engancharte, no para aportarte algo.

podría traducirse como “cerebro quemado”. Se usa para hablar del contenido basura, repetitivo, superficial o de baja calidad. Muchas veces, contenido hecho con IA con la intención de engancharte, no para aportarte algo. Burnout: agotamiento físico, mental y emocional causado por estrés sostenido. En el trabajo y frente a la hiperconexión, puede aparecer cuando nunca terminamos de apagar la cabeza: mails, mensajes, pendientes, notificaciones y exigencias todo el tiempo.

agotamiento físico, mental y emocional causado por estrés sostenido. En el trabajo y frente a la hiperconexión, puede aparecer cuando nunca terminamos de apagar la cabeza: mails, mensajes, pendientes, notificaciones y exigencias todo el tiempo. Clickbait: título o imagen diseñada para que hagas click. Muchas veces usando recursos exagerados o prometiendo algo que no cumple, apelando a la curiosidad. Es el “no me vas a creer lo que me pasó” de la vida digital.

título o imagen diseñada para que hagas click. Muchas veces usando recursos exagerados o prometiendo algo que no cumple, apelando a la curiosidad. Es el “no me vas a creer lo que me pasó” de la vida digital. Criptomoneda: dinero o activo digital basado en tecnologías descentralizadas, como blockchain. El Bitcoin es la más conocida, aunque existen muchas otras.

dinero o activo digital basado en tecnologías descentralizadas, como blockchain. El Bitcoin es la más conocida, aunque existen muchas otras. Deepfake: imagen, video o audio falso creado con inteligencia artificial que puede parecer completamente real. A veces se usa para entretener, pero principalmente para engañar, manipular o desinformar.

imagen, video o audio falso creado con inteligencia artificial que puede parecer completamente real. A veces se usa para entretener, pero principalmente para engañar, manipular o desinformar. Detox digital: tomarse un descanso consciente de las pantallas, redes sociales o aplicaciones. No se hace con intención de desaparecer del mundo, sino de tomarse una pausa para recuperar el control sobre tu tiempo y atención.

tomarse un descanso consciente de las pantallas, redes sociales o aplicaciones. No se hace con intención de desaparecer del mundo, sino de tomarse una pausa para recuperar el control sobre tu tiempo y atención. Doomscrolling: pasar mucho tiempo consumiendo publicaciones o noticias negativas sin poder frenar. Entrás a mirar “un segundo” y terminás más de una hora atrapado entre catástrofes, conflictos, peleas, crisis y malas noticias.

pasar mucho tiempo consumiendo publicaciones o noticias negativas sin poder frenar. Entrás a mirar “un segundo” y terminás más de una hora atrapado entre catástrofes, conflictos, peleas, crisis y malas noticias. FOMO: viene de Fear Of Missing Out, es decir, miedo a perderte algo. Es esa ansiedad que sentís de que algo importante está sucediendo y vos te quedaste a fuera: planes, viajes, fiestas, oportunidades… “todos menos vos”.

viene de Fear Of Missing Out, es decir, miedo a perderte algo. Es esa ansiedad que sentís de que algo importante está sucediendo y vos te quedaste a fuera: planes, viajes, fiestas, oportunidades… “todos menos vos”. Ghostear: desaparecer de a poco de una conversación o vínculo sin dar explicaciones. Es literal o metafóricamente dejar a alguien en visto para siempre. También puede pasar en vínculos amorosos, amistades o incluso en relaciones laborales. Un día estaba. Al otro, silencio total.

desaparecer de a poco de una conversación o vínculo sin dar explicaciones. Es literal o metafóricamente dejar a alguien en visto para siempre. También puede pasar en vínculos amorosos, amistades o incluso en relaciones laborales. Un día estaba. Al otro, silencio total. IA generativa: es la inteligencia artificial capaz de crear textos, imágenes, música, videos, código o diseños a partir de prompts. ChatGPT, Gemini, Claude o herramientas de imágenes son algunos ejemplos.

es la inteligencia artificial capaz de crear textos, imágenes, música, videos, código o diseños a partir de prompts. ChatGPT, Gemini, Claude o herramientas de imágenes son algunos ejemplos. Marketplace: espacio digital donde se compran y venden productos o servicios. Puede ser dentro de una red social, una plataforma específica o una tienda online.

espacio digital donde se compran y venden productos o servicios. Puede ser dentro de una red social, una plataforma específica o una tienda online. Nomofobia: miedo o ansiedad a quedarte sin celular ya sea porque se te acabó la batería, no hay señal o estás sin conexión. Puede parecer exagerado, hasta que salimos de casa con 3% de batería y sin cargador.

miedo o ansiedad a quedarte sin celular ya sea porque se te acabó la batería, no hay señal o estás sin conexión. Puede parecer exagerado, hasta que salimos de casa con 3% de batería y sin cargador. Phishing: intento de engaño para robarte datos personales, contraseñas o información bancaria. Suele llegar por mail, mensaje de texto o enlaces falsos que imitan a empresas reales. El clásico “hacé click acá para verificar tu cuenta”.

intento de engaño para robarte datos personales, contraseñas o información bancaria. Suele llegar por mail, mensaje de texto o enlaces falsos que imitan a empresas reales. El clásico “hacé click acá para verificar tu cuenta”. Phubbing: ignorar a alguien por estar mirando el celular. La escena es conocida: estás hablando y la otra persona mira la pantalla. O al revés. Sí… seguro te lo hicieron (¡o lo hiciste!).

ignorar a alguien por estar mirando el celular. La escena es conocida: estás hablando y la otra persona mira la pantalla. O al revés. Sí… seguro te lo hicieron (¡o lo hiciste!). Prompt: es la instrucción que le damos a una inteligencia artificial para obtener un resultado. Puede ser una pregunta simple, una consigna detallada o una serie de indicaciones para que la IA produzca algo más preciso.

Nombrar también es entender

A veces parece que aprender estas palabras es sumar vocabulario moderno, joven o “canchero”. Pero va mucho más allá de eso.

Nombrar lo que nos pasa, lo que vivimos, ayuda a pensar(nos) mejor.

Cuando descubrimos que eso de mirar malas noticias sin parar se llama doomscrolling, podemos quizás frenar antes. Cuando entendemos qué es el phishing o que es el clickbait, tal vez dudemos un segundo antes de hacer click. Y cuando reconocemos que estamos sintiendo FOMO, podemos preguntarnos si realmente querríamos estar ahí o si es solo la ansiedad de no querer “estar en todas”.

El mundo digital no es un mundo aparte. Es parte de nuestra vida cotidiana. Y cuanto más importante se vuelve, más necesario es aprender a leerlo, habitarlo y discutirlo.

Este glosario es solo una recopilación de algunas palabras clave. Probablemente vamos a necesitar nuevas ediciones. Pero sirve como punto de partida.

Porque, al final, entender la vida digital también es entender nuestra vida hoy.