Autonomía municipal: con cambios y tras sortear un pedido de suspensión, Diputados aprobó la enmienda constitucional

En una caliente sesión, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó —y giró al Senado — el proyecto de enmienda constitucional que envió el Gobierno a la Legislatura , a fin de consagrar la autonomía municipal en los 18 departamentos. El texto original recibió modificaciones que propusieron otros bloques no oficialistas y que habían pedido algunos intendentes.

El expediente, que requería los dos tercios de los votos para avanzar a la Cámara Alta, obtuvo la media sanción con 34 avales, seis rechazos y una abstención (de Emanuel Fugazzotto); además de seis ausencias. Previo al inicio del debate de fondo, la oposición intentó suspender —sin éxito— el tratamiento de la iniciativa .

En el predebate del proyecto, sectores opositores plantearon mociones para postergar el debate hasta tanto la Suprema Corte resuelva el conflicto de poderes que presentó el Ejecutivo provincial por el proceso autónomo que activó el municipio de San Rafael, y que por la intervención del máximo tribunal quedó preventivamente pausado.

La postura del peronismo y de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) planteaba que, una vez aceptado el recurso judicial por la Corte, no correspondía avanzar con la enmienda. El argumento es que, tal lo establecido por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades, las partes deben suspender cualquier procedimiento en curso cuando se plantea un conflicto de competencias.

22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados José Luis Ramón (de pie), uno de los principales protagonistas del tenso debate que se dio en Diputados. Foto: Cristian Lozano

La respuesta del oficialismo fue que, al tratarse la enmienda de un proyecto que afecta a todas las comunas, y no exclusivamente a San Rafael, no se incumple el mandato de la Corte. Las mociones, claro está, fueron rechazadas por la mayoría que ostenta Cambia Mendoza y sus aliados en el cuerpo.

Asimismo, el oficialismo impulsó —y aprobó— una moción para avalar lo actuado ante la Corte por los presidentes de ambas cámaras, Andrés Lombardi (Diputados) y Hebe Casado (Senado), como representantes del cuerpo legislativo en su conjunto. El objetivo fue envolver con un velo mayor de legalidad la presentación judicial de ambos dirigentes. El PJ advirtió que la medida resultaba extemporánea, ya que el proceso fue iniciado con antelación, sin autorización del cuerpo.

Ya en el tramo final de la discusión, el titular del bloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, anticipó que su espacio "iniciará las medidas necesarias (judiciales)" porque —según su visión— el texto sancionado este miércoles "es una expresión verbal que en la práctica no genera autonomía real y va en contra del artículo 123 de la Constitución Nacional". "Es inconstitucional", consideró.

Germán Gomez Partido Justicialista, diputado de Mendoza Germán Gómez planteó que la enmienda aprobada en Diputados es inconstitucional. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

Autonomía municipal: qué dice el proyecto de enmienda constitucional del Gobierno

La iniciativa consta de una enmienda del artículo 197 de la Carta Magna, para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos. Aquellas comunas que decidan no hacerlo continuarán regidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.

22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados, cuarto intermedio Durante el debate hubo varios cuartos intermedios para incoporar cambios al proyecto original de autonomía municipal. Foto: Cristian Lozano

En el debate, se incorporaron cambios propuestos por Jimena Cogo (PRO) y Jorge Difonso (LUM-Encuentro por San Carlos).

El de la legisladora macrista contemplaba el pedido que habían elevado algunos intendentes, entre ellos el radical Ulpiano Suarez y la peronista Flor Destéfanis, para eliminar el apartado que exigía la ratificación legislativa de las Cartas Orgánicas que sancionen las Comunas. En vez de ello, se postuló que las Convenciones Municipales que redacten los textos comunales notifiquen al Parlamento dentro de los treinta días de su aprobación.

En cuanto a la iniciativa del sancarlino, quien había firmado un despacho de minoría para reorganizar los Concejos Deliberantes por regiones, se agregó un compromiso a futuro para trabajar en una ley que contemple una reestructuración socio geográfica. "La Legislatura elaborará una Ley Marco de formación de regiones entre los municipios", establece la nueva redacción.

Enmienda constitucional Jorge Difonso mapa regiones La división de regiones que proponía el proyecto alternativo presentado por Jorge Difonso. Si bien no se tomó en cuenta, se incorporó un compromiso para trabajar en una ley que contemple una reestructuración.

La enmienda tiene los siguientes ejes:

Reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución.

en la Constitución. Habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica . Una vez sancionada, cada Convención Municipal notificará a la Legislatura la Carta Orgánica sancionada en un plazo de treinta días.

. Una vez sancionada, cada Convención Municipal notificará a la Legislatura la Carta Orgánica sancionada en un plazo de treinta días. Restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.

municipales. La autonomía no será obligatoria : cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica.

: cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica. La Legislatura elaborará una Ley Marco de formación de regiones entre los municipios.

Cómo continúa el proceso de enmienda constitucional en Mendoza

Tras obtener la media sanción, pasó al Senado para su sanción final. La Cámara Alta la tratará con la nueva conformación que asumirá después del 1º de mayo.

En caso de convertirse en ley, los próximos pasos serán el sometimiento de la enmienda a una consulta popular, que se realizaría en las elecciones provinciales de 2027. Si la mitad más uno de los electores avala la reforma, el Ejecutivo deberá promulgarla y entrará en vigencia.

Enmienda constitucional: el texto completo que aprobó la Cámara de Diputados