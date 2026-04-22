Autonomía municipal: con cambios y tras sortear un pedido de suspensión, Diputados aprobó la enmienda constitucional

El expediente, que requería los dos tercios de los votos para avanzar a la Cámara Alta, obtuvo la media sanción con 34 avales, seis rechazos y una abstención (de Emanuel Fugazzotto); además de seis ausencias. Previo al inicio del debate de fondo, la oposición intentó suspender —sin éxito— el tratamiento de la iniciativa.
La postura del peronismo y de José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos) planteaba que, una vez aceptado el recurso judicial por la Corte, no correspondía avanzar con la enmienda. El argumento es que, tal lo establecido por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario y la Ley Orgánica de Municipalidades, las partes deben suspender cualquier procedimiento en curso cuando se plantea un conflicto de competencias.
22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados
José Luis Ramón (de pie), uno de los principales protagonistas del tenso debate que se dio en Diputados.
Foto: Cristian Lozano
La respuesta del oficialismo fue que, al tratarse la enmienda de un proyecto que afecta a todas las comunas, y no exclusivamente a San Rafael, no se incumple el mandato de la Corte. Las mociones, claro está, fueron rechazadas por la mayoría que ostenta Cambia Mendoza y sus aliados en el cuerpo.
Ya en el tramo final de la discusión, el titular del bloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, anticipó que su espacio "iniciará las medidas necesarias (judiciales)" porque —según su visión— el texto sancionado este miércoles "es una expresión verbal que en la práctica no genera autonomía real y va en contra del artículo 123 de la Constitución Nacional". "Es inconstitucional", consideró.
Germán Gomez Partido Justicialista, diputado de Mendoza
Germán Gómez planteó que la enmienda aprobada en Diputados es inconstitucional.
Foto: Prensa Legislatura de Mendoza
Autonomía municipal: qué dice el proyecto de enmienda constitucional del Gobierno
El texto establece que, en el ejercicio de su autonomía, los municipios organizarán sus instituciones, competencias y procedimientos dentro de las materias propias del orden local, sin invadir atribuciones provinciales o nacionales. A su vez, se deja explícito que la Provincia garantizará la participación comunal en el régimen de coparticipación.
22 de Marzo de 2026, Legislatura Mendoza, sesión diputados, cuarto intermedio
Durante el debate hubo varios cuartos intermedios para incoporar cambios al proyecto original de autonomía municipal.
Foto: Cristian Lozano
En el debate, se incorporaron cambios propuestos por Jimena Cogo (PRO) y Jorge Difonso (LUM-Encuentro por San Carlos).
El de la legisladora macrista contemplaba el pedido que habían elevado algunos intendentes, entre ellos el radical Ulpiano Suarez y la peronista Flor Destéfanis, para eliminar el apartado que exigía la ratificación legislativa de las Cartas Orgánicas que sancionen las Comunas. En vez de ello, se postuló que las Convenciones Municipales que redacten los textos comunales notifiquen al Parlamento dentro de los treinta días de su aprobación.
Enmienda constitucional Jorge Difonso mapa regiones
La división de regiones que proponía el proyecto alternativo presentado por Jorge Difonso. Si bien no se tomó en cuenta, se incorporó un compromiso para trabajar en una ley que contemple una reestructuración.
La enmienda tiene los siguientes ejes:
Reconocimiento formal de la autonomía municipal en la Constitución.
Habilitación para que los municipios dicten su propia carta orgánica. Una vez sancionada, cada Convención Municipal notificará a la Legislatura la Carta Orgánica sancionada en un plazo de treinta días.
Restricción a la creación de nuevos impuestos municipales.
La autonomía no será obligatoria: cada municipio podrá decidir si dicta su propia carta orgánica.
La Legislatura elaborará una Ley Marco de formación de regiones entre los municipios.
Cómo continúa el proceso de enmienda constitucional en Mendoza
Tras obtener la media sanción, pasó al Senado para su sanción final. La Cámara Alta la tratará con la nueva conformación que asumirá después del 1º de mayo.
En caso de convertirse en ley, los próximos pasos serán el sometimiento de la enmienda a una consulta popular, que se realizaría en las elecciones provinciales de 2027. Si la mitad más uno de los electores avala la reforma, el Ejecutivo deberá promulgarla y entrará en vigencia.
Enmienda constitucional: el texto completo que aprobó la Cámara de Diputados