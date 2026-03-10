Videos: entre bloopers en el arco y doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid aplastó al Tottenham

Atlético de Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League tras golear 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos, disputado en el estadio Metropolitano. La gran figura de la noche fue Julián Álvarez, autor de un doblete, en un encuentro que destacó por una seguidilla de errores defensivos, principalmente de la escuadra inglesa.
El conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone golpeó temprano y sacó una ventaja decisiva en los primeros minutos del partido. Marcos Llorente abrió el marcador a los 5 minutos tras una asistencia del delantero argentino, mientras que Antoine Griezmann amplió la diferencia a los 13. En ambos casos hubo "regalos" de la defensa visitante (arquero y centrales).
El inicio fue tan complicado para los Spurs que su entrenador decidió reemplazar al arquero a los 16 minutos de juego. Una situación tan insólita como inédita en un partido de fútbol en este nivel.
Embed
¡¡UN CAPITÁN CON TODAS LAS LETRAS!! Tras los bloopers vs. Atlético de Madrid, el arquero Antonín Kinsky fue reemplazado a los 17 minutos de partido: Cuti Romero se acercó trotando para consolarlo antes de su salida. pic.twitter.com/Yd6vNAE4CS
En la segunda mitad, el equipo madrileño bajó la intensidad pero siguió siendo peligroso en ataque. Álvarez selló su doblete tras una contra letal, en la que corrió varios metros y definió con precisión ante la salida del arquero.
Embed
¡¡DEL INFERNAL ATAJADÓN DE OBLAK AL DOBLETE DE JULIÁN ÁLVAREZ!! El Araña aprovechó un lujo TOP de Griezmann y corrió toda la cancha para marcar el 5-1 del Atlético de Madrid ante Tottenham.
Tottenham volvió a descontar a través de Dominic Solanke, que aprovechó un error —esta vez— en la salida del arquero Jan Oblak, lo que dejó un sabor amargo de boca para los locales, que prácticamente habían sellado el pase a la siguiente fase en casa.
Embed
EN LA NOCHE DE KINSKY, EL QUE SE EQUIVOCÓ AHORA FUE OBLAK. Mala salida del arquero del Atlético de Madrid y GOL de Solanke, para que Tottenham descuente y se ponga 2-5 en el Metropolitano.
El encuentro también dejó un momento de preocupación cuando Cristian “Cuti” Romero protagonizó un fuerte choque de cabezas con João Palhinha, aunque ambos pudieron continuar tras recibir asistencia médica.
Embed
¡¡UNA LOCURA EL SONIDO DE ESTE CHOQUE DE CABEZAS!! Ya en tiempo agregado del ST, el Cuti Romero seguía dandolo todo y sufrió un durísimo momento junto a Palinha...
Con esta victoria, Atlético de Madrid quedó bien posicionado para avanzar a los cuartos de final. La revancha se disputará la próxima semana en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el conjunto inglés necesitará una remontada importante para seguir en carrera.
Embed
"ES PARTE DEL FÚTBOL, SUPIMOS APROVECHAR ESAS FALLAS QUE TUVIERON EN ESOS MINUTOS". Julián Álvarez se refirió a los errores del arquero Kinsky que terminaron en goles del Atlético de Madrid.