Champions League

Videos: entre bloopers en el arco y doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid aplastó al Tottenham

Los de Diego Simeone golearon 5-2 en la ida de los octavos de Champions. "La Araña" se lució en una noche marcada por errores defensivos. El curioso caso del arquero visitante.

Julián Álvarez (de espalda), la figura de la goleada del Aleti del Cholo.

Foto: Prensa Club Atlético de Madrid
Por Sitio Andino Deportes

Atlético de Madrid dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Champions League tras golear 5-2 al Tottenham en el partido de ida de los octavos, disputado en el estadio Metropolitano. La gran figura de la noche fue Julián Álvarez, autor de un doblete, en un encuentro que destacó por una seguidilla de errores defensivos, principalmente de la escuadra inglesa.

El conjunto dirigido por Diego “Cholo” Simeone golpeó temprano y sacó una ventaja decisiva en los primeros minutos del partido. Marcos Llorente abrió el marcador a los 5 minutos tras una asistencia del delantero argentino, mientras que Antoine Griezmann amplió la diferencia a los 13. En ambos casos hubo "regalos" de la defensa visitante (arquero y centrales).

Apenas un minuto después llegó el tercero: Álvarez aprovechó un grosero error del arquero Antonín Kinský y empujó la pelota al gol, lo que desató la frustración del Tottenham.

El inicio fue tan complicado para los Spurs que su entrenador decidió reemplazar al arquero a los 16 minutos de juego. Una situación tan insólita como inédita en un partido de fútbol en este nivel.

Atlético continuó dominando y antes del descanso Robin Le Normand marcó el cuarto, aunque Pedro Porro logró descontar para el conjunto inglés y dejó el marcador 4-1 al término del primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo madrileño bajó la intensidad pero siguió siendo peligroso en ataque. Álvarez selló su doblete tras una contra letal, en la que corrió varios metros y definió con precisión ante la salida del arquero.

Tottenham volvió a descontar a través de Dominic Solanke, que aprovechó un error —esta vez— en la salida del arquero Jan Oblak, lo que dejó un sabor amargo de boca para los locales, que prácticamente habían sellado el pase a la siguiente fase en casa.

El encuentro también dejó un momento de preocupación cuando Cristian “Cuti” Romero protagonizó un fuerte choque de cabezas con João Palhinha, aunque ambos pudieron continuar tras recibir asistencia médica.

Con esta victoria, Atlético de Madrid quedó bien posicionado para avanzar a los cuartos de final. La revancha se disputará la próxima semana en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium, donde el conjunto inglés necesitará una remontada importante para seguir en carrera.

