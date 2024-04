Son mendocinas, las citaron a la Selección pero no irán por falta de recursos

Los tiempos del país son complicados en materia económica y los deportes, en su mayoría los menos masivos, sufren los embates de una actualidad que no deja de golpear las arcas de todos. Cuatros deportistas de la Provincia de Mendoza fueron citadas a la selección argentina de Patinaje artístico sobre ruedas , aunque no podrán dar el presente por falta de recursos.

Argentina consiguió grandes logros en las prácticas deportivas con patines y justamente el conjunto nacional intentará ser protagonista en varias competencias rutilantes que se aproximan. Sin embargo, el combinado albiceleste no podrá contar con la participación de Julieta Cuvertino (Beltrán), María de la Paz Fausti (Talleres), Camila Bertuggia y Julieta Corroza (ambas de Palmira).

En este sentido, Julieta Terruli, la profe de las chicas palmirenses habló con Sitio Andino y contó: “Lamentablemente no viajaremos a Trieste, así como tampoco a Brasilia por los altos costos que demandan este tipo de torneos internacionales. Estamos hablando de entre 3.000 y 4.500 dólares por patinador por cada evento internacional”, dijo.

Respecto al año de las chicas mendocinas, Julieta aclaró: “Para la Artistic International Series tanto de Brasilia como de Trieste la Confederación Argentina de Patín se basó en el ranking nacional, que es un sistema de puntos que se utiliza en Argentina. Las patinadoras participaron de la copa nacional Apertura de la divisional World Skate. Su excelente desempeño les permitió ubicarse en los primeros puestos y ganarse una plaza en el seleccionado nacional para ambos eventos”, señaló.

Por otro lado, más allá de no poder dar el presente, la profesional destacó: “Es un orgullo ver cómo las pequeñas niñas a las que un día les enseñé sus primeros pasos lleguen a ser parte del seleccionado nacional. Con Camila fuimos a su primer torneo regional en el 2018 (en ese momento tenía 10 años) en categoría Quinta C y el año pasado logramos estar dentro las 10 mejores de América en el campeonato Panamericano. Y Julieta es una pequeña gigante, en el 2021 fuimos a su primer regional en categoría C 4ta y hoy con solamente 11 años es seleccionada para dos eventos internacionales. La verdad es un placer ver lo lejos que han llegado en tan poco tiempo”, recalcó.

Patinaje (3).jpeg

Por último, le esteña contó cómo se preparan para estar en los primeros planos: “Entrenan un aproximado de 10 horas semanales, entrenan de 4 a 5 veces por semana conmigo. Una vez por semana entrenan en el club Petroleros YPF con Cynthia Rinaldoni, excelente profesional de nuestra provincia. También realizan entrenamiento de expresión corporal y danza contemporánea 2 veces por semana con Álvaro Díaz ex patinador y bailarín clásico y contemporáneo. Además los domingos viajan a la provincia de San Juan a entrenar con Paulo Bustamante a perfeccionarse”, concluyó.

Lo que se viene en la Provincia de Mendoza

Dentro de la provincia, en lo que va del año han participado de 3 torneos provinciales organizados por la federación mendocina de patín (FEMPA) los cuales son fundamentales para ir midiendo el rendimiento técnico y avances de las chicas en cada presentación

El nivel del patinaje en la Provincia de Mendoza

El patinaje artístico en Mendoza está en constante crecimiento. La federación está realizando capacitaciones y actualizaciones para entrenadores y jueces constantemente. En los últimos años hemos aportado mucho talento al seleccionado nacional en todas las disciplinas del patinaje artístico. Esto habla muy bien del nivel de los patinadores y entrenadores que trabajan codo a codo junto con FEMPA para mantenernos en el alto rendimiento.