Scaloni confirmó que habrá cambios ante Brasil, pero no dio el equipo

En conferencia de prensa, el oriundo de Pujato afirmó tener la formación que saldrá a la cancha en la visita a la "Verdeamarelha": " El equipo lo tengo decidido pero todavía no se lo dije a los jugadores . Di María tiene la posibilidad como el resto de sus compañeros. La idea es tocar el equipo pero no mucho".

Vamos Argentina Los once de Lionel Scaloni para enfrentar a Brasil

Sobre la sequia goleadora del delantero Lautaro Martínez con la camiseta argentina, Lionel Scaloni sostuvo que "es una estadística relativa. En el Mundial metió un penal importante. Ante Curazao en un amistoso tuvo chances de hacerlo. No le tocó, es relativo. Luego le di descanso contra Australia e Indonesia. Tiene gol, en su club la mete, lo mismo Julián (Álvarez). No me preocupa. Hay que decidir".