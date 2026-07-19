19 de julio de 2026
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Robbie Williams

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger deslumbraron en la clausura de la final del Mundial 2026

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger deslumbraron con un impactante show en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger deslumbraron en la clausura de la final del Mundial 2026

Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger deslumbraron en la clausura de la final del Mundial 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

En la previa del esperado duelo entre la Selección Argentina y España, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger protagonizaron un impactante espectáculo musical que hizo vibrar al estadio y elevó la expectativa antes de la gran final del Mundial 2026.

Así fue el show que dio paso a la gran final de la Copa Mundial 2026

La ceremonia de clausura reunió sobre el escenario a Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, quienes compartieron una interpretación conjunta del tema oficial de la FIFA ("Desire"). La presentación, realizada en vivo, fue recibida con una ovación por parte de los miles de espectadores que colmaron el estadio.

El espectáculo tuvo lugar este domingo 19 de julio, pocos minutos antes del inicio de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La propuesta artística marcó el cierre de las actividades protocolares y dio paso al encuentro decisivo entre las selecciones finalistas.

Con una producción de gran despliegue y una impecable ejecución musical, el show aportó un clima de celebración que envolvió al estadio y elevó la expectativa de cara al partido que definiría al nuevo campeón del mundo.

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