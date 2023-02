Ricardo La Volpe habló de su paso por Boca: "Fui un tarado"

Sin dudas que el Apertura 2006 será uno de los torneos más recordado por el inconsciente futbolero durante mucho tiempo ya que Boca no pudo consagrarse en aquel certamen al perder ante Estudiantes de La Plata en una definición infartante en cancha de Vélez por 2 a 1 y donde Ricardo La Volpe la ligó por todos lados. El Xeneize solo necesitaba un punto en las últimas dos fechas pero sus derrotas ante Belgrano y Lanús lo privaron del título.

"Yo creo que fui muy tarado y me echo la culpa de lo que hice en Boca. Venía de un fútbol mexicano donde ya sabían quién era La Volpe y me hacían caso. En Boca hacían caras, caritas...”, deslizó.

image.png

“Siempre quise la revancha en Argentina. Salí subcampeon y me matan, perdí dos partidos que no se pueden perder y se perdieron, qué le vamos a hacer. Verdaderamente me da risa”, concluyó el Bigotón.

