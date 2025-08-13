Quién es el atleta de Argentina que se volvió a colgar una medalla en los Panamericanos y es sensación

Argentina es protagonista.

El tiempo marcado por Saravia fue de 53.89, con lo cual consiguió un nuevo récord panamericano y, además, clasificó a los Panamericanos de Lima 2027 luego de superar a Maximilian Wilson, de Islas Vírgenes, y a Jack Harvey, de Bermudas.

Ulises Saravia, récord panamericano en natación y pasaje a Lima 2027 El joven nadador de 17 años ya había conseguido subirse al podio en Santiago 2023 cuando obtuvo la medalla de plata en los 100 metros espalda, logro que lo llevó a estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por otro lado, consiguió dar un gran paso en su carrera al ser reclutado por la Universidad de Tennessee, por lo que en la próxima temporada competirá para uno de los programas universitarios más prestigiosos de la NCAA (Asociación Nacional de Atletas Colegiados) de Estados Unidos.

Un año brillante para la natación argentina Saravia quebró récords argentinos en 2023 y 2024 en 50 metros espalda (23.63), 100 metros espalda (51.67) y 200 metros espalda (1:55.86). Además, hace solo algunas semanas, se consagró campeón absoluto en España representando al club Nados de Castellón. No es la primera vez que la natación argentina suma una medalla dorada en estos Juegos Panamericanos Junior 2025, ya que anteriormente lo hicieron Malena Santillán en la prueba de 200 metros espalda y Agostina Hein en los 400 metros libres.