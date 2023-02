¿Por qué sigue frenada la renovación de Lionel Scaloni en la Selección?

El acuerdo no está. No, todavía. A pesar que desde la AFA los mensajes son optimistas, la continuidad de Lionel Scaloni por cuatro años más al frente de la Selección Argentina todavía tiene detalles por resolver. Sobre todo, desde lo económico, el tema que fue frenando la negociación desde que terminó el Mundial. Está claro, desde lo futbolístico hay poco conversar: una Copa del Mundo después de 36 años y una Copa América después de 28 ya marcan un proyecto que pide renovación. Pero ahora, además, el reloj también juega su partido, porque los primeros días de marzo tiene que salir la primera lista con las tres estrellas bordadas en el escudo para los amistosos festivos en el Monumental.

Ahora bien, lo que está claro es que la AFA busca acelerar todo para hacer el anuncio oficial en estos días. Sabe el presidente Claudio Tapia que es un tema que ya empieza a inquietar, porque si bien cuenta con la plena predisposición de Scaloni para continuar, hay puntos del acuerdo de palabra establecido en la previa a la consagración en Qatar (cuando se anunció repentinamente su continuidad en la gira de septiembre por Estados Unidos) que todavía no están firmes.

Seleción Argentina Lionel Scaloni pidió que no le pregunten sobre la renovación

En ese aspecto, los premios, no sólo hay diferencias con el cuerpo técnico sino también resta definir lo que le corresponde a los jugadores que quedaron en la foto eterna. El tema de la pesificación obligatoria del ingreso que recibió la AFA por la consagración en Qatar (52 millones de dólares, 42 por parte de la FIFA y otros 10 aportados por la Conmebol) es un punto que complica esa negociación, porque en principio habría que reconvertirlos (el tema es a qué valor de los tantos que hoy tiene la economía argentina).

Un dato de que el acuerdo todavía no es el que se presume por estas horas en AFA fue que Scaloni participó un homenaje de la Federación de Fútbol de Islas Baleares y evitó hablar sobre su continuidad al frente del Selección. Por ahora, hasta que él llegue a Buenos Aires para dar el ok final (se presume que, de todas formas, es lo que sucedería la próxima semana), las negociaciones están en manos del representante del entrenador, Matías Aldao, de manera de que el desgaste que implica cualquiera tratativa contractual ya no sea directo como pasó en a previa del Mundial.

Hay un escenario, por supuesto, que invita al optimismo: Scaloni quiere seguir siendo el DT de la Selección y los jugadores, hoy campeones del mundo, están esperando con ansiedad que eso suceda. Ahí el respaldo es absoluto. Tanto, como el de la gente...

Pero hay detalles que todavía no están cerrados y que incluye, claro, una mejora en el cuerpo técnico en general, que durante los primeros cuatro años de gestión no sólo hizo un gran trabajo que le dio a la Selección la Tercera y otros dos títulos en muy poco tiempo, sino que durante todo ese proceso estuvo muy por debajo de lo que se le paga a nivel mundial a un equipo de trabajo de cualquier seleccionado. Y más a uno que tiene al mejor jugador de todos y que ahora es el rey del planeta fútbol...