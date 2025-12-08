Polémica en Boca Juniors: Úbeda defendió el cambio más cuestionado de los Playoffs

El entrenador explicó los motivos que lo llevaron a retirar del campo de juego al “Canguito”, quien había tenido un desempeño correcto y aportaba profundidad por las bandas. “Vi a Zeballos cansado y por eso decidí sacarlo”, señaló Úbeda, al tiempo que justificó el ingreso de Velasco con una búsqueda táctica diferente. “Con el ingreso de Alan busqué una característica para jugar por el sector derecho, que pueda sumarse a la mitad de cancha para tener mayor control del juego. Esa era la idea, pero no lo pudimos hacer”, reconoció.

image Un cambio cuestionado por las tribunas del Club Atlético Boca Juniors La modificación no cayó bien en las tribunas y fue cuestionada de inmediato por gran parte del público, que entendió que el cambio le quitó desequilibrio ofensivo al equipo en un momento clave del encuentro. La reacción de algunos futbolistas y la posterior viralización de imágenes en redes sociales generaron aún más polémica alrededor de la decisión técnica.

Úbeda también se refirió a las complicaciones físicas que afectaron al plantel, como la molestia sufrida por Edinson Cavani durante la entrada en calor, lo que condicionó las opciones en el banco de suplentes. En ese sentido, aclaró que el ingreso de Rodrigo Aguirre respondió a una búsqueda distinta: “Aguirre y Cavani son de características diferentes y no son cambios de uno por uno”.

Embed - Claudio Úbeda: "El cambio de Zeballos fue porque estaba cansado" Pensando en el futuro, el DT admitió la frustración por no haber alcanzado la final y dejó abierta la puerta a definiciones importantes. “Vamos a pensar cómo sigue todo y hablaremos con Román para lo que viene. No queríamos terminar la temporada ahora”, expresó. Además, evitó excusas arbitrales tras la derrota: “Hablar mal del árbitro después de perder no se puede, no me voy a escudar en esas cuestiones”. Finalmente, Úbeda lamentó no haber podido darle una alegría al hincha. “Cuando uno pierde tiene pocas explicaciones. Queríamos ganar y jugar la final, y me duele no haber podido darle eso a la gente”, concluyó, en un cierre marcado por la autocrítica y el debate que dejó el polémico cambio.