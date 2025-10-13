Óscar Cardozo: “Tacuara” del fútbol paraguayo y ejemplo para futuras generaciones

Óscar Cardozo, futbolista paraguayo Óscar Cardozo: “Tacuara” del fútbol paraguayo y ejemplo para futuras generaciones Logros clave en su carrera Cardozo siempre ha destacado que sus éxitos son el resultado de trabajo, disciplina y el apoyo de su familia. Su camino, desde los humildes campos de Paraguay hasta las grandes canchas de Europa y Sudamérica, inspira a los jóvenes jugadores. Cada gol y cada trofeo se han convertido en un símbolo de superación y confianza en sus propias capacidades:

Futbolista paraguayo del año: 2006 y 2009, por sus destacadas actuaciones en Argentina y Portugal.

Máximo goleador de la Primera Liga portuguesa (2012/2013): con un récord de 33 goles jugando para el Benfica.

Cinco títulos de campeón de Portugal con el Benfica.

Ocho títulos de la Primera División paraguaya con Libertad (2021-2025), incluyendo el Torneo Apertura 2025. En 2007, Cardozo se trasladó al Benfica por 9,1 millones de euros, donde pasó ocho temporadas y se convirtió en una leyenda del club. Anotó 169 goles en 279 partidos, ganó tres Supercopas de Portugal y seis Copas de la Liga, y sus precisos tiros libres y disparos desde larga distancia lo convirtieron en un verdadero desafío para los porteros. En 2015 firmó con el Trabzonspor de Turquía, donde en dos temporadas marcó 34 goles y se llevó la Supercopa de Turquía. Al regresar en 2017 al Libertad de Paraguay, continuó dominando, superando los 150 goles en más de 200 partidos hasta 2025, incluyendo el gol decisivo en el Torneo Apertura 2025.

A sus 42 años, Cardozo sigue siendo un jugador activo con contrato hasta finales de 2025, participando en el campeonato local y en la Copa Libertadores. Su experiencia y liderazgo siguen siendo invaluables para el equipo, y su historia continúa inspirando a nuevas generaciones de futbolistas paraguayos.

