No te podés perder el llanto desconsolado de Cristiano en la Euro ¿Qué le pasó?

Tras una paciente carrera hacia la pelota, finalmente optó por cruzar su remate y esta vez si logró derrotar a Oblak, cuya estirada terminó siendo estéril ante la potencia del disparo.

Luego del tanto que adelantó a su seleccionado, CR7 juntó las manos y pidió perdón por el penal anterior; una historia con final feliz para Portugal que logró imponerse por 3-0 en la tanda desde los doce pasos con un memorable actuación de Diogo Costa que detuvo los tres remates que le ejecutaron.

Qué dijo Cristiano Ronaldo luego de la clasificación a cuartos de final

Tras la finalización del partido, Cristiano Ronaldo habló comentó lo que corrió por su cabeza tras la enorme atajada de Oblak: "Es una tristeza inicial y una alegría al final, eso es lo que da el fútbol. Son momentos inexplicables, era a partir de las ocho o de los ochenta, eso es lo que pasó hoy"

"Tuve la oportunidad de darle ventaja a la Selección pero no lo hice, Oblak hizo una buena parada, tengo que revisar el penal, no sé si tiré bien o mal, durante el año no fallé ni una vez y en el momento que lo necesité no lo hice”, continuó CR7.

“Lo más importante es disfrutar el pase a cuartos, el equipo hizo un trabajo extraordinario, luchamos hasta el final y si analizamos bien el partido, Portugal se lo merecía. Como tuvieron más oportunidades, Eslovenia defendió casi todo el partido. Felicitaciones al equipo, especialmente al arquero que hizo tres paradas muy buenas”, concluyó.