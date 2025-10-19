MotoGP Australia: Raúl Fernández logró su primera victoria en la categoría tras la ausencia de Marc Márquez

El español Raúl Fernández hizo historia en el Gran Premio de Australia de MotoGP al lograr su primer triunfo en la categoría reina , en la 19ª fecha disputada en Phillip Island . El piloto madrileño aprovechó la penalización de Marco Bezzecchi y heredó la punta para celebrar con el equipo Trackhouse-Aprilia , justo en la previa de su cumpleaños número 25.

Fernández partió desde el cuarto lugar en la grilla, con Bezzecchi como gran favorito tras arrasar en la sprint del sábado. El italiano de Aprilia picó en punta, pero debió cumplir con la doble sanción de long lap por su choque con Marc Márquez en Indonesia. Esa situación lo relegó al quinto puesto y abrió la puerta para que Fernández tomara el control.

Desde ese momento, el madrileño impuso un gran ritmo y supo administrar la ventaja, resistiendo los intentos de Fabio Di Giannantonio , que finalmente terminó segundo. Bezzecchi, pese a una espectacular remontada, solo pudo subirse al tercer escalón del podio.

El triunfo fue especial: en 75 carreras en MotoGP , Fernández nunca había logrado un podio en una competencia principal. Sus mejores resultados habían sido recientes, con un 3° lugar en la sprint de Indonesia y un 2° en la sprint de Australia . Ahora, se dio el gusto de ganar por primera vez en la categoría mayor.

Solo pueden ponerle me gusta los verdaderos fanáticos de MotoGP que se quedaron despiertos para ver el primer triunfo de Raúl Fernández en MotoGP. pic.twitter.com/xyghSHVFD1

La victoria también significó el primer éxito para el equipo satélite Trackhouse-Aprilia, confirmando el gran desarrollo de la marca en 2025. Fernández se convirtió en el séptimo ganador diferente de la temporada, y el tercero en debutar en lo más alto, tras Álex Márquez y Fermín Aldeguer.

Una temporada abierta sin Marc Márquez

La ausencia de Marc Márquez, campeón anticipado en Japón y lesionado tras el incidente con Bezzecchi, abrió el juego en MotoGP. En las dos últimas carreras ya hubo nuevos vencedores (Aldeguer en Indonesia y Fernández en Australia), lo que mantiene al campeonato vibrante y con lugar para más sorpresas.

El próximo desafío será en siete días, con el Gran Premio de Malasia, donde se disputará la 20ª fecha de una temporada marcada por la diversidad de ganadores y la consolidación de jóvenes talentos.