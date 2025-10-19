MotoGP Australia: Raúl Fernández logró su primera victoria en la categoría tras la ausencia de Marc Márquez

El español Raúl Fernández hizo historia en el Gran Premio de Australia de MotoGP al lograr su primer triunfo en la categoría reina, en la 19ª fecha disputada en Phillip Island. El piloto madrileño aprovechó la penalización de Marco Bezzecchi y heredó la punta para celebrar con el equipo Trackhouse-Aprilia, justo en la previa de su cumpleaños número 25.
Un triunfo inesperado en el MotoGP en Phillip Island
Fernández partió desde el cuarto lugar en la grilla, con Bezzecchi como gran favorito tras arrasar en la sprint del sábado. El italiano de Aprilia picó en punta, pero debió cumplir con la doble sanción de long lap por su choque con Marc Márquez en Indonesia. Esa situación lo relegó al quinto puesto y abrió la puerta para que Fernández tomara el control.
Desde ese momento, el madrileño impuso un gran ritmo y supo administrar la ventaja, resistiendo los intentos de Fabio Di Giannantonio, que finalmente terminó segundo. Bezzecchi, pese a una espectacular remontada, solo pudo subirse al tercer escalón del podio.
El triunfo fue especial: en 75 carreras en MotoGP, Fernández nunca había logrado un podio en una competencia principal. Sus mejores resultados habían sido recientes, con un 3° lugar en la sprint de Indonesia y un 2° en la sprint de Australia. Ahora, se dio el gusto de ganar por primera vez en la categoría mayor.
La victoria también significó el primer éxito para el equipo satélite Trackhouse-Aprilia, confirmando el gran desarrollo de la marca en 2025. Fernández se convirtió en el séptimo ganador diferente de la temporada, y el tercero en debutar en lo más alto, tras Álex Márquez y Fermín Aldeguer.