Llega la "quinta carrera" para Franco Colapinto con Alpine ¿Define su futuro?

El joven piloto argentino de 21 años viene cumpliendo con una adaptación progresiva al ritmo de la categoría reina. Sin embargo, el contexto dentro de la escudería no es del todo favorable. Alpine se encuentra en plena reestructuración técnica y estratégica, y la competencia interna por los asientos para 2026 ya empezó. El nombre de Jack Doohan suena cada vez más fuerte, mientras que Paul Aron también espera su oportunidad.

Aun así, en las últimas horas, Flavio Briatore, flamante asesor ejecutivo del equipo, salió públicamente a bancar a Colapinto. “Tanto Pierre como Franco están trabajando duro con los ingenieros para sacar el equipo adelante. Tienen todo mi apoyo”, declaró ante la prensa, y no se guardó críticas para el entorno mediático: “No tienen que preguntarme porque son ustedes los que ponen tanta mierda... Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo”.