Lionel Messi: "Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa del mundo".

"Si hubiese estado me la hubiese entregado él [Diego Maradona]. Por lo menos que vea todo esto, con lo que amaba la selección y deseaba que pasen estas cosas", Messi en @perroscalleok

"Obviamente me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa. Si hubiese estado, creo que me la hubiese entregado él. Pero, si no, hubiera querido que viviera todo esto, con lo que él amaba a la Selección", expresó Messi en una entrevista radial.