Lautaro Martínez a lo hereje: blasfemó y en Italia tomaron esta dura decisión

La decisión fue comunicada oficialmente este lunes, tras una investigación que se extendió por casi dos meses. El delantero deberá abonar una multa de 5.000 euros , aunque no recibirá suspensión deportiva .

Desde un primer momento, Lautaro negó los cargos. “Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino ”, había expresado públicamente en febrero.