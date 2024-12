La Justicia sobreseyó a Gonzalo Montiel en la causa de abuso sexual

Gonzalo Montiel El Club Atlético River Plate se quiere armar con todo.

"La víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada. Y si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aún haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan", explicó el fiscal Luis Alberto Brogna.

image.png Gonzalo Montiel y el gesto con los chicos de River Plate.

Gonzalo Montiel celebró su sobreseimiento y apuntó que la denuncia le generó un "daño personal y a su carrera"

Luego de conocer la noticia de su sobreseimiento, el futbolista lanzó un descargo en sus redes sociales donde enfatizó que la acusación era "totalmente falsa". "Usaron mi nombre para darle notoriedad y hacer pública una causa en la cual no tuve absolutamente nada que ver", apuntó.

En ese sentido, criticó: "Dañaron a mi familia y a mi mujer, quien, estando embarazada, tuvo que lidiar con esta mentira. Además del daño personal y familiar, esas mentiras perjudicaron mi carrera, ya que tuve siempre propuestas de contratos en clubes, pero me pedían que primero estuviera sobreseído para contratarme", agregó Montiel.

A su vez, expresó su solidaridad con las personas que sufren abuso "en cualquiera de sus formas" y apuntó que "la mentira que se intentó instalar" en su contra provocó una "banalización de un mal que afecta gravemente a muchas personas" y que "no debe ser tratado con liviandad ni con mentiras, como lo fue en este caso".

"Es muy injusto que hayan ido tan lejos, manchando mi reputación sin importarles mi persona, ni mi familia, ni las personas que realmente sufren un mal de extrema gravedad como el referido", cerró.