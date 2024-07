La contundente decisión que tomó Chelsea con Enzo Fernández tras los polémicos cánticos

Te puede interesar: Copa América: Francia denunció a la selección de fútbol de Argentina por cánticos racistas

El descargo de Enzo Fernández: "Esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter"

El futbolista del Chelsea y la Selección de fútbol de Argentina, Enzo Fernández, se disculpó este martes pasado luego de que se difundiera un vivo de Instagram donde los jugadores argentinos cantaban una letra con implicaciones racistas durante las celebraciones luego de obtener la Copa América frente a Colombia.

“Quiero disculparme sinceramente por un video que publiqué en mi canal de Instagram durante las celebraciones del equipo nacional. La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay ninguna excusa por esas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje publicado en inglés.