Huracán Las Heras no puede fallar ante Ferro de La Pampa

Este domingo visitamos a Ferro de La Pampa por la fecha 31 del Torneo Federal A.



¡Vamos Globo! pic.twitter.com/S64F8qTulD — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) September 14, 2023

Sin embargo, para el elenco mendocino esta no será una prueba sencilla, ya que el rival de turno pelea por ese lugar y de este modo el Globo no se puede relajar. Incluso lo único que servirá es volver a ganar para no tener que mirar otros resultados.