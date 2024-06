Habló Marcos Rojo y puso de cabeza a los hinchas de Boca

Qué dijo Marcos Rojo

“En enero me llamó Leo (Messi), me ofreció la oportunidad de unirme al Inter. ¡Imaginen lo que eso significa para cualquier futbolista! Aunque la oferta era tentadora, no estaba convencido de irme. Hablé con Román y le dije que si me necesitaba, estaba 100% comprometido con Boca”, relató el ex defensor de Estudiantes.