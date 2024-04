Habló Enzo Fernández y sus dichos fueron como un piñazo en el Chelsea

"Quiero volver a estar ahí. Me siento bien, cada día mejor, pero todavía no al cien por ciento. Me estoy adaptando y aún no me siento del todo yo mismo, pero estoy tratando de llegar lo antes posible y trabajando duro cada día para conseguirlo", añadió el ex jugador de River.

A pesar de sus dificultades en la liga, el Chelsea aún podría terminar la temporada con un título, tras haber alcanzado las semifinales de la FA Cup.

"Todos intentamos hacerlo lo mejor posible. Todavía podemos ganar un trofeo esta temporada. Estamos en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City y creemos en este grupo y en el cuerpo técnico, en todo lo que aportan en cada entrenamiento y en cada partido", cerró el campeón del mundo.

Lo que se viene para Enzo Fernández

El Chelsea, que es noveno en la Premier League, recibirá al Everton en liga antes de enfrentarse en semifinales de la Copa de Inglaterra al Manchester City el 20 de abril.