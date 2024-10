Grave denuncia del "Dibu" Martínez enloqueció a sus detractores

En relación a este hecho, Martínez afirmó: “No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y país. Tengo que entrenar, me quedaré aquí. Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar”.

Además, el arquero del Aston Villa opinó sobre lo que fue la victoria del equipo inglés sobre el Bayern Múnich de Alemania en la segunda fecha de la UEFA Champions League: "Fue un partidazo, necesitábamos ganar sí o sí. Sigo soñando, la gente te lo sigue recordando (por la atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022). Es una parada que me va a marcar de por vida, pero quiero seguir mejorando como arquero y persona. Trato de mostrarlo. No me quedo con eso. Soy enfermo de seguir creciendo, ser el mejor con Aston Villa. Me propuse jugar Champions y lo pude concretar. Con la Selección igual, no tengo techo. Quiero seguir creciendo".

"Hoy jugamos con uno de los favoritos como Bayern y demostramos que podemos jugar de igual a igual. Especialmente en casa, nos tiene que darnos un plus de confianza, pero no llevarnos a un lugar que aún no nos corresponde" agregó.