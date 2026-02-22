22 de febrero de 2026
Grave amenaza al plantel de Newell's tras la derrota ante Banfield con ataque molotov y mensaje intimidante

El plantel del Club Atllético Newell’s Old Boys fue amenazado luego de perder con el débil Banfield. Repasá lo sucedido.

Máxima tensión en el predio Bella Vista tras un ataque directo contra el plantel de Newell´s Old Boys.

Por Sitio Andino Deportes

El presente del Club Atlético ewell’s Old Boys sumó un capítulo alarmante luego de la caída frente a Banfield. Un grave hecho de violencia sacudió al club cuando un individuo logró ingresar al predio Bella Vista y arrojó una bomba tipo molotov contra el vehículo del futbolista Facundo Samuel Guch, además de dejar una bandera con una amenaza directa al plantel profesional.

Investigación en marcha y refuerzo de seguridad en Bella Vista para Newell’s Old Boys

La Policía de Rosario inició un operativo para reconstruir lo sucedido y determinar cómo el atacante accedió al sector del hotel dentro del complejo deportivo. Los investigadores revisan cámaras internas y externas, mientras intentan establecer si hubo colaboración para colocar la bandera incluso cuando ya había presencia policial en el lugar.

El episodio profundizó la preocupación institucional, en un contexto deportivo delicado para la Lepra, que pelea por salir de la zona comprometida de la tabla y atraviesa un momento de fuerte tensión interna.

Insultos al plantel y clima caliente tras la derrota

A este hecho se sumaron los insultos de un grupo de simpatizantes cuando el micro del plantel se retiraba del estadio Florencio Sola. Entre gritos de bronca, se escucharon frases como “nos van a mandar al descenso” y “pongan huevo”, reflejando el clima de hartazgo que rodea al equipo.

Desde el club aún no emitieron un comunicado oficial, mientras crece la expectativa por posibles medidas de seguridad adicionales y avances en la causa judicial.

Qué pasó con el plantel de Newell’s tras perder con Banfield y qué investiga la Policía

Tras la derrota ante Banfield, un atacante ingresó al predio Bella Vista de Newell’s Old Boys, arrojó una bomba molotov contra el auto del jugador Facundo Samuel Guch y dejó una bandera con la amenaza “Ganen o balas para todos”. La Policía de Rosario investiga cómo accedió al lugar, analiza cámaras de seguridad y busca identificar al responsable del ataque.

