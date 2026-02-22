Grave amenaza al plantel de Newell's tras la derrota ante Banfield con ataque molotov y mensaje intimidante

Máxima tensión en el predio Bella Vista tras un ataque directo contra el plantel de Newell´s Old Boys.

El presente del Club Atlético ewell’s Old Boys sumó un capítulo alarmante luego de la caída frente a Banfield . Un grave hecho de violencia sacudió al club cuando un individuo logró ingresar al predio Bella Vista y arrojó una bomba tipo molotov contra el vehículo del futbolista Facundo Samuel Guch , además de dejar una bandera con una amenaza directa al plantel profesional.

El incendio fue controlado rápidamente y solo provocó daños superficiales en la carrocería del automóvil, mientras que el agresor escapó sin ser identificado. Horas después, personal policial secuestró una bandera de unos diez metros con un mensaje explícito pintado con aerosol que decía “Ganen o balas para todos” , material que ahora es analizado por peritos en busca de huellas u otros indicios.

La Policía de Rosario inició un operativo para reconstruir lo sucedido y determinar cómo el atacante accedió al sector del hotel dentro del complejo deportivo. Los investigadores revisan cámaras internas y externas, mientras intentan establecer si hubo colaboración para colocar la bandera incluso cuando ya había presencia policial en el lugar.

El episodio profundizó la preocupación institucional, en un contexto deportivo delicado para la Lepra, que pelea por salir de la zona comprometida de la tabla y atraviesa un momento de fuerte tensión interna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2025650164447240281&partner=&hide_thread=false Hinchas de Newell's fueron a visitar al plantel tras la derrota 3-0 ante Banfield y arrojaron una BOMBA MOLOTOV al techo del auto de Facundo Guch.



Además, colgaron una bandera con el mensaje 'GANEN O BALAS PARA TODOS'.



Recibirán a Estudiantes (LP) en 3 días y a ROSARIO… pic.twitter.com/7bZveYRZdT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 22, 2026

Insultos al plantel y clima caliente tras la derrota

A este hecho se sumaron los insultos de un grupo de simpatizantes cuando el micro del plantel se retiraba del estadio Florencio Sola. Entre gritos de bronca, se escucharon frases como “nos van a mandar al descenso” y “pongan huevo”, reflejando el clima de hartazgo que rodea al equipo.

Desde el club aún no emitieron un comunicado oficial, mientras crece la expectativa por posibles medidas de seguridad adicionales y avances en la causa judicial.

Qué pasó con el plantel de Newell’s tras perder con Banfield y qué investiga la Policía

