Gran preocupación por la lesión de Alexis Mac Allister: "Nunca antes lo había visto"

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister , estrella del Liverpool, se encuentra recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda. El corte, producto de un fuerte golpe en el partido contra Sheffield United, dejó al jugador fuera del próximo encuentro ante Royale Union Saint-Gilloise y no se sabe cuándo será el regreso del futbolista argentino a las canchas.

Las noticias sobre la lesión que brindó Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool Football Club , no fueron del todo esperanzadoras. Klopp reveló detalles alarmantes en una rueda de prensa este jueves en la que explicó cómo se produjo la lesión. “El otro chico le pisó la rodilla y el tapón atravesó prácticamente el músculo hasta llegar al hueso . Ahora, tenemos que esperar hasta que el hueso sane y que Maca pueda soportar el dolor, porque es bastante doloroso. Maca es un tipo súper duro, por lo que probablemente tengamos que asegurarnos de que, desde el punto de vista de la infección, no pase nada. Eso es realmente importante”, comentó el técnico alemán. “ Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos” , agregó en tono preocupado.

Respecto al retorno de Mac Allister, Klopp no quiso precipitarse y mencionó: "Espero que en los próximos tres o cuatro días dé grandes pasos y luego veremos". Aunque no especificó un plazo exacto, el entrenador alemán no descartó que el mediocampista pudiera volver antes de fin de año, posiblemente enfrentando al Burnley el 26 de diciembre o al Newcastle el 1° de enero de 2024.